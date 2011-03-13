سپاهان فرصتی برای اشتباه ندارد

خسرو حیدری در گفتگو با خبرنگار مهر در اصفهان پیرامون بازی روز جمعه سپاهان مقابل نفت تهران اظهار داشت: بازی خوبی از خود به نمایش گذاشتیم و خوشحالم که جمعه روز خوب من بود، در نیمه نخست بازی و دقایق ابتدایی نیمه دوم با توجه به دفاع گسترده تیم نفت بازی گره خورده بود اما پس از گل نخست ما، این گره باز شد.

وی در مورد نفت تهران و عملکرد این تیم تهرانی تصریح کرد: تیم نفت دوندگی خوبی داشت و بازیکنان جوانی در این تیم به میدان می‌رفتند، در حال حاضر به ذوب‌آهن و سایر تیم‌های صدرنشین کاری نداریم و تنها به بازیهای خود فکر می‌کنیم تا صدر جدول را به دست آوریم.

هافبک سپاهان افزود: روز سه‌شنبه باید به مصاف الجزیره برویم و برای باقی ماندن در صدر جدول گروه خود باید این تیم را نیز شکست دهیم، الجزیره تیم خوبی است و اگر در این مسابقه پیروزی می‌خواهیم باید فوق‌العاده بازی کنیم.

وی با بیان اینکه مصدومیت عقیلی به تیم ضربه می‌زند، بیان داشت: سپاهان در فصل جاری قهرمانی در سه جام را مهم می‌داند و در صدد رسیدن به هر سه آنهاست اما موفقیت در مسابقات لیگ قهرمانان آسیا برای ما از اهمیت بیشتری برخوردار است.

حیدری اضافه کرد: ‌اگرچه فصل گذشته نتوانستیم از گروه خود صعود کنیم اما امسال می‌خواهیم این ناکامی را جبران کرده و با اقتدار به عنوان صدرنشین به دور بعد صعود کنیم.