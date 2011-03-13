به گزارش خبرگزاری مهر، برای اولین بار در صنعت 102 ساله نفت ایران با دستور سید مسعود میرکاظمی ویزر نفت تجهیزات و کالاهای بومی سازی شده و ساخت داخل پروانه ساخت دریافت خواهند کرد.
بر این اساس منظور صدور پروانه کیفیت کالا، استانداردهای تجهیزات تولیدی داخل کشور کنترل شده و از طرف دیگر خط تولید آن کالا ایجاد و عملکرد آن مورد تایید کارشناسان خبره قرار میگیرد.
صدور پروانه ساخت تجهیزات نیاز به همکاری نزدیک بخشهای اصلی پژوهشگاه صنعت نفت، آزمایشگاههای مرجع، انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت و انجمن نفت ایران دارد.
در این رابطه آزمایشگاههای مرجع میتوانند کیفیت کالا و محصولات را اندازهگیری کنند تا کالاهای تولیدی طبق استاندارها، تست و آزمایش انجام شوند.
پیش ازاین نبود امکان تست و آزمایش استانداردهای کالاها، ضعف تجهیزات ساخت داخل کشور بود که هم اکنون مدیریت این کار به پژوهشگاه صنعت نفت سپرده شده تا از یک سو آزمایشگاههایی را که توانایی انجام این کار را دارند، شناسایی و از سوی دیگر با تعامل با دانشگاهها، شبکه یکپارچهای برای این کار ایجاد کند.
از سوی دیگر برای بررسی و حصول اطمینان از استاندارد بودن و کیفیت بالای تجهیزات ساخت داخل برای تولید انبوه، با کمک انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت و انجمن نفت ایران کارگروه های خبره که مورد تایید وزارت صنایع و همچنین صنعت نفت هستند، برای ساماندهی خطوط تولید ایجاد شده است.
به این ترتیب اگر استانداردهای کالا تست و خط تولید توسط کارگروههای خبره تایید شود، امکان صدور پروانه کیفیت کالا وجود دارد.
بنابراین انجمن سازندگان تجهیزات صنعت مسئول هدایت شرکتهای پراکنده برای ایجاد کنسرسیوم خواهد بود؛ انجمن نفت، کارگروههای خبره را برای ایجاد خط تولید سازماندهی میکند؛ پژوهشگاه صنعت نفت آزمایشگاههای مرجع را سازماندهی میکند.
در این خصوص این بخشهای مختلف با تفاهم و تعامل خودشان چارچوب کلی صدور پروانه ساخت را طراحی کردهاند که منتظر تصویب و ابلاغ این دستور در شورای معاونین هستیم.
در این رابطه با توجه به سیاست دکتر سید مسعود میرکاظمی وزیر نفت مبنی بر همافزایی شرکتهای داخلی بهجای رقابت، مرز رقابت از داخل به خارج کشور منتقل میشود. بنابراین امکان همکاری شرکتهای مختلف و ایجاد کنسرسیوم در جهت تکمیل یکدیگر و ساخت کالاهای مورد نیاز صنعت نفت ایجاد میشود.
به طور کلی اگر از نظر پژوهش و فنآوری هر شرکتی به دانش فنی کافی برای تولید محصول تجاری و رقابتی برسد، برای مصرفکننده نیز دیگر داخلی یا خارجی بودن کالا تفاوت نخواهد داشت.
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