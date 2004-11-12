به گزارش گروه دين وانديشه خبرگزاري "مهر" به نقل از پايگاه اطلاع رساني رسا، محمدصالح نجف گفت : نتايج به دست آمده بر اساس محاسبات انجام شده براي روز شنبه 23 آبانماه برابر 29 ماه مبارك رمضان حاكي از اين است كه هلال ماه در مناطق شمالي كره زمين به ويژه مناطق شمال كه نزديك به قطب است به خوبي قابل رؤيت نيست و هر قدر به منطقه خط استواي كره زمين حركت كنيم، امكان رؤيت بهتر است. بنابراين در مناطق شمال كشور احتمال رؤيت هلال وجود ندارد و هر قدر به طرف جنوب كشور حركت كنيم امكان رؤيت هلال با تلسكوپ و مساعد بودن هوا امكانپذير است. البته در مناطق مركزي هم عدهاي احتمال رؤيت دادهاند ولي بنابر نظر ما اين امكان وجود ندارد چون ارتفاع هلال بسيار پايين است.
نجف ادامه داد: روز يكشنبه با چشم غير مسلح در تمام نقاط كشور به خوبي هلال ماه قابل رؤيت است، ارتفاع و موقعيت هلال بالاست و امكان رؤيت وجود دارد. اما روز شنبه با چشم مسلح و تنها در جنوب كشور ماه قابل رؤيت است. براي كساني كه از مباني فقهي اتحاد آفاق استفاده ميكنند به احتمال قوي يكشنبه عيد خواهد بود و براي كساني كه از اين مبنا پيروي نميكنند و منطقه محدودي را در نظر ميگيرند، نظر قطعي نميتوان داد.
وي افزود: بر اساس محاسباتي كه از 46 شهر دنيا صورت گرفته است مشخصات مناطق مناسب را بررسي كردهايم و ما قطعاً در روز يكشنبه استهلال خواهيم داشت و با ستادهاي مختلفي كه تشكيل شده است براي استهلال و رؤيت هلال ماه، در ارتباط خواهيم بود و گزارشات لحظه به لحظه وارد پايگاه ميشود.
وي گفت : اين مركز با آموزش مسايل فلكي و نجومي به يكهزار نفر از طلاب و حضور و ارتباط آنها در نقاط مختلف كشور به نظرات دقيقتري ميرسد. همچنين با ستاد استهلال دفتر مقام معظم رهبري نيز در ارتباط هستيم.
معاونت مركز مطالعات و پژوهشهاي فلكي ـ نجومي در خصوص كارشناس بودن افرادي كه هلال ماه را رؤيت ميكنند، توضيح داد: همه نيروهاي اين مركز آموزشهاي تخصصي رؤيت هلال را ديدهاند و تقريباً اين افراد هر ماه با وسايل كمكي كه همراه دارند اول ماه را رصد ميكنند. ولي تعدادي افراد هستند كه تنها اول ماه و شب عيد را استهلال ميكنند كه ما معتقديم اين افراد دچار بعضي از اشتباهات ميشوند به عنوان مثال يك شخص هنگام رؤيت امكان دارد كه توهم رؤيت ايجاد شود و ما سعي كردهايم با آموزشهايي كه به هزار طلبه و 2000 نفر غير طلبه داده شده است، گزارشات را تحويل گرفته و سپس مورد بررسي قرار دهيم.
مركز مطالعات فلكي دفتر آيت الله سيستاني:
طلاب كارشناس نجوم، هلال ماه شوال را رصد ميكنند
محمدصالح نجف معاونت مركز مطالعات و پژوهشهاي فلكي ـ نجومي وابسته به دفتر آيت الله سيستاني گفت : بر اساس مطالعات دقيق اين مركز هلال ماه شوال در شامگاه روز شنبه و در جنوبيترين منطقه كشور با چشم مسلح قابل رؤيت خواهد بود.
به گزارش گروه دين وانديشه خبرگزاري "مهر" به نقل از پايگاه اطلاع رساني رسا، محمدصالح نجف گفت : نتايج به دست آمده بر اساس محاسبات انجام شده براي روز شنبه 23 آبانماه برابر 29 ماه مبارك رمضان حاكي از اين است كه هلال ماه در مناطق شمالي كره زمين به ويژه مناطق شمال كه نزديك به قطب است به خوبي قابل رؤيت نيست و هر قدر به منطقه خط استواي كره زمين حركت كنيم، امكان رؤيت بهتر است. بنابراين در مناطق شمال كشور احتمال رؤيت هلال وجود ندارد و هر قدر به طرف جنوب كشور حركت كنيم امكان رؤيت هلال با تلسكوپ و مساعد بودن هوا امكانپذير است. البته در مناطق مركزي هم عدهاي احتمال رؤيت دادهاند ولي بنابر نظر ما اين امكان وجود ندارد چون ارتفاع هلال بسيار پايين است.
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