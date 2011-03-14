تعاونیهای بانوان استان زنجان جزء تعاونیهای برتر کشور هستند

سید موسی متوسلین در گفتگو با خبرنگار مهر در زنجان با تاکید برلزوم بستر سازی برای صادرات محصولات تولیدی در تعاونی های تولیدی افزود: فعالیت در حوزه صادرات گامی موثر در راستای اشتغالزایی است.



وی تعداد کل اتحادیه ها و تعاونی های فعال بانوان کشور را هفت هزار و 630 تعاونی اعلام کرد و اظهار داشت:تعداد تعاونی های فعال بانوان استان زنجان 316تعاونی است که این میزان شامل چهاردرصد تعاونی های کشور است.



متوسلین با اشاره به عضویت 150 هزارو 321 نفر در تعاونی های بانوان کشور تصریح کرد: اعضای اتحادیه ها و تعاونی های فعال بانوان این استان سه هزارو 789 نفر می باشد که در برگیرنده 2.5 درصد اعضای تعاونی ها و اتحادیه های کل کشور بوده و تعاونی های فعال بانوان استان رتبه 15 کشور را به خود اختصاص داده اند.



مدیر کل تعاون استان زنجان نقش تعاونیها در اشتغالزایی برای اقشار مختلف جامعه را مهم ارزیابی کرد و گفت: میزان اشتغالزایی اتحادیه و تعاونی های فعال بانوان کشور 80 هزار و 214 نفراست که سهم استان زنجان از این میزان دو هزار و 792 نفر است که 3.5 درصد کشور است.

متوسلین با اشاره به فعالیت تعاونی هاو اتحادیه های بانوان این استان درزمینه مختلف متذکر شد: در بخش کشاورزی 143 تعاونی، فرش دستباف 21 تعاونی ، بخش صنعتی 56 تعاونی، بخش خدماتی 63 تعاونی، بخش حمل و نقل چهار تعاونی، بخش چند منظوره 25 و در زمینه تامین نیاز مصرف کننده چهار تعاونی مشغول به فعالیت است.



وی تعداد تعاونیای برتر و توانمند بانوان استان زنجان را 17 تعاونی اعلام کرد و گفت: این میزان پنج در صد تعاونی های برتر بانوان کشور را در بر می گیرد.



مدیر کل تعاون استان زنجان با بیان اینکه این استان از نظر تعداد تعاونی های توانمند و برتر بانوان رتبه دوم کشور را دارد، یادآور شد: میزان کل اشتغالزایی تعاونیهای برتر بانوان سراسر کشور شش هزارو 645 نفر است که استان زنجان با کسب رتبه نهم ،برای 226 نفر اشتغالزایی کرده است.