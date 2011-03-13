ریزش کوه در کیلومتر 55 محور زنجان - بیجار این محور را مسدود کرد

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، ظهر یکشنبه براثر بارشهای زمستانی و سست شدن سنگها در گردنه سعید آباد ، کیلومتر 55 محور زنجان بیجار کوه ریزش کرد و موجب مسدود شدن این محور شد .



عوامل راهداری وپلیس راه بلافاصله به محل حادثه اعزام شدند وعملیات ریزش برداری آغاز شد . خوشبختانه این حادثه خسارات جانی ومالی در پی نداشت.



مرکز مدیریت راه های استان زنجان اعلام کرد تا ساعت 21 عملیات ریزش برداری ادامه خواهد داشت و رانندگانی که قصد عزیمت به این محور رادارند می توانند از جاده قدیم وکنار گذر این محور (گردنه سعید آباد-ارکوین ) استفاده کنند.



