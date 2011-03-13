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۲۲ اسفند ۱۳۸۹، ۱۸:۳۲

ریزش کوه در کیلومتر 55 محور زنجان - بیجار این محور را مسدود کرد

ریزش کوه در کیلومتر 55 محور زنجان - بیجار این محور را مسدود کرد

زنجان - خبرگزاری مهر: بر اثر بارندگی و سست شدن سنگهای گردنه سعید آباد در کیلومتر 55 محور زنجان - بیجار کوه ریزش کرد و موجب مسدود شدن این محور شد.

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، ظهر یکشنبه براثر بارشهای زمستانی و سست شدن سنگها در گردنه سعید آباد ، کیلومتر 55 محور زنجان بیجار کوه ریزش کرد و موجب مسدود شدن این محور شد .
 
عوامل راهداری وپلیس راه بلافاصله به محل حادثه اعزام شدند وعملیات ریزش برداری آغاز شد . خوشبختانه این حادثه خسارات جانی ومالی در پی نداشت.

مرکز مدیریت راه های استان زنجان اعلام کرد تا ساعت 21 عملیات ریزش برداری ادامه خواهد داشت و رانندگانی که قصد عزیمت به این محور رادارند می توانند از جاده قدیم وکنار گذر این محور (گردنه سعید آباد-ارکوین )  استفاده کنند.
 
 
کد مطلب 1273222

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