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۲۲ اسفند ۱۳۸۹، ۲۰:۲۵

صلوتی خبر داد:

مقالات اساتید دانشگاه آزاد زنجان در کنگره های بین المللی ارائه می شود

مقالات اساتید دانشگاه آزاد زنجان در کنگره های بین المللی ارائه می شود

زنجان - خبرگزاری مهر: رئیس دانشکده علوم پایه و پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی زنجان گفت: مقالات اساتید دانشکده علوم پایه دانشگاه آزاد اسلامی زنجان در کنگره های بین المللی ژنو و تایلند ارائه می شود.

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، مجتبی صلوتی شامگاه یکشنبه در جمع خبرنگاران با اعلام این خبر افزود: مقالات علمی و پژوهشی خانمها سیده سوسن رئوفی و ویدا صادق زاده از اساتید گروه پرستاری و مامایی دانشکده علوم پایه وپزشکی واحد زنجان در کنگره های بین المللی در کشورهای سوئیس و تایلند مورد پذیرش قرار گرفته و به زودی در کشورهای ذکر شده ارائه خواهد شد.

صلوتی خاطر نشان کرد: 2مقاله از خانم سیده سوسن رئوفی باعناوین "بررسی سطح تغییرات مربوط به اضطراب بیماران مبتلا به انفارکتوس میوکارد بستری در بیمارستان های شهر زنجان و نقش مشاوره تلفنی درکنترل آن" جهت ارائه در کنگره کشور سوئیس و "بررسی تاثیر آموزش ارزشیابی به روش portfolioدر عملکرد اساتید واحد زنجان" جهت ارائه به کنگره بین المللی کشور تایلند ارائه می شود.

وی ادامه داد: یک عنوان مقاله نیز از خانم ویدا صادق زاده باعنوان "تاثیر بازتوانی قلبی بر بهبود کیفیت زندگی در بیماران مبتلا به سکته قلبی در زنجان" در کنگره بین المللی سوئیس در شهر ژنو مورد پذیرش قرار گرفته و اواخر فروردین سال 1390به صورت پوستر ارائه خواهد شد.

کد مطلب 1273223

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