  1. استانها
  2. گلستان
۲۲ اسفند ۱۳۸۹، ۱۳:۰۴

45 اثر در جشنواره نمایشنامه خوانی و اتودهای نمایشی گلستان ارائه شد

45 اثر در جشنواره نمایشنامه خوانی و اتودهای نمایشی گلستان ارائه شد

گرگان - خبرگزاری مهر: دبیر دومین جشنواره نمایشنامه خوانی و اتودهای نمایشی در گلستان گفت: 45 اثر نمایشی به این جشنواره ارسال شد.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، مسعود طاهری پیش از ظهر یکشنبه در حاشیه اختتامیه این جشنواره افزود: خوشبختانه اهالی نمایش استان گلستان همچون سال گذشته با حضور پرشور و نشاط خود به این رویداد هنری رونقی دو چندان بخشیدند.

وی اظهار داشت: گروههای نمایشی از شهر‌های گرگان، گنبد کاووس، کلاله، بندرترکمن و کردکوی با بیش از 45 اثر نمایشنامه و اتود نمایشی در این جشنواره حضور داشتند و پس از بازبینی آثار به مدت دو روز به رقابت پرداختند.
 
مسئول واحد نمایش حوزه هنری گلستان گفت: با ابتکار واحد نمایش این مرکز و برای نخستین‌بار دو گروه به صورت مجزا داوری این جشنواره را به عهده داشتند.
 
وی گفت: گروه اول بخش اصلی و گروه دوم به صورت موازی آثار نمایشی را مورد ارزیابی قرار دادند.
 
طاهری خاطرنشان کرد: به گروه‌ها و نفرات برتر این جشنواره لوح تقدیر و جوایز نقدی اهداء شد.
 
وی کارهای انتخاب شده جهت حمایت، تولید و اجرای صحنه ای در سال 1390 را شامل نمایش "پیاده" به کارگردانی حبیب خسروی اعلام کرد.
 
طاهری عنوان کرد: همچنین به خاطر نمایشنامه مستحکم و موازین با اهداف و ارزشهای معنوی وی برخورداری از بازیگران با تجربه، نمایشنامه  "فطرس" به کارگردانی "مهتاب دهباشی" نیز برای تولید حمایت می شوند.
کد مطلب 1273230

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها