45 اثر در جشنواره نمایشنامه خوانی و اتودهای نمایشی گلستان ارائه شد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، مسعود طاهری پیش از ظهر یکشنبه در حاشیه اختتامیه این جشنواره افزود: خوشبختانه اهالی نمایش استان گلستان همچون سال گذشته با حضور پرشور و نشاط خود به این رویداد هنری رونقی دو چندان بخشیدند.

وی اظهار داشت: گروههای نمایشی از شهر‌های گرگان، گنبد کاووس، کلاله، بندرترکمن و کردکوی با بیش از 45 اثر نمایشنامه و اتود نمایشی در این جشنواره حضور داشتند و پس از بازبینی آثار به مدت دو روز به رقابت پرداختند.

مسئول واحد نمایش حوزه هنری گلستان گفت: با ابتکار واحد نمایش این مرکز و برای نخستین‌بار دو گروه به صورت مجزا داوری این جشنواره را به عهده داشتند.

وی گفت: گروه اول بخش اصلی و گروه دوم به صورت موازی آثار نمایشی را مورد ارزیابی قرار دادند.

طاهری خاطرنشان کرد: به گروه‌ها و نفرات برتر این جشنواره لوح تقدیر و جوایز نقدی اهداء شد.

وی کارهای انتخاب شده جهت حمایت، تولید و اجرای صحنه ای در سال 1390 را شامل نمایش "پیاده" به کارگردانی حبیب خسروی اعلام کرد.

طاهری عنوان کرد: همچنین به خاطر نمایشنامه مستحکم و موازین با اهداف و ارزشهای معنوی وی برخورداری از بازیگران با تجربه، نمایشنامه "فطرس" به کارگردانی "مهتاب دهباشی" نیز برای تولید حمایت می شوند.