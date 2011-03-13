ارائه آمار گندم و جو در همایش بزرگداشت سیبویه

به گزارش خبرگزاری مهر از شیراز، مظفر مختاری رئیس شورای اسلامی استان فارس در اولین همایش ملی بزرگداشت سیبویه، بیضا را نگین سبز زاگرس و عارفان، علما و مشاهیر این سرزمین را ستارگان درخشان آسمان فرهنگ، هنر و علم و دانش ایران خواند.

وی در حاشیه این همایش ملی که با حضور جمعی از اساتید دانشگاهی، فرهیختگان و مسئولان محلی و ملی در "هرابال بیضا از توابع استان فارس برگزار شد، افزود: قاضی بیضاوی، حلاج، ابن مقله، سیبویه و.. که جملگی دردیار کهن بیضا، زاده و رشد و نمو کرده اند هرکدام به تنهایی برای افتخار ملتی کافی هستند.

مختاری با اشاره به قدمت تاریخی این منطقه از استان فارس نیز افزود: یکی از درخشان ترین مقاطع تاریخی ایران باستان، دوران تمدن" ایلام" است.

رئیس شورای اسلامی استان فارس تصریح کرد: کردگستری کشور ایلام، شامل خوزستان و لرستان کنونی، پشتکوه و کوههای بختیاری بوده است بدین معنی که از غرب به رود دجله، از شرق به استان فارس، از شمال به کوه های بختیاری و از جنوب به خلیج فارس محدوده می شده و البته در دوران اوج قدرت خود وسعتی افزون تر از این نیز داشته است. کشور ایلام از دو بخش کوهسانی و دشتی تشکیل میشد، بخشی دشتی آن شامل سرزمینهای غربی ایلام و مرکز ان شهر "شوش" بود و بخش کوهستانی آن شامل نواحی شرقی ایلام و کانون آن شهر انشان(واقع در محل بیضای فارس) بود.

مختاری ادامه داد: "بیضا" این سرزمین تاریخی مردان بزرگی را در خود دیده است که هرکدام همچون چراغی فروزان در آسمان علم و ادب و هنر میهن اسلامی نورافشانی می کنند، از کورورش ذوالقرنین که به گواه اسناد تاریخی در دشت ملیان بیضا زاده شده تا ابن سیبویه که فصاحت و بلاغت زبان مدیون تلاشهای اوست.

وی با اشاره به تالیف کتاب"الکتاب" توسط سیبویه نیز بیان کرد: اهمیت تاریخی سیبویه از آن جهت است که وی نخسیتن فردی بود که برای زبان عربی صرف و نحو نوشت و صداها را در این زبان مشخص کرد. کسانیکه به زبان عربی سخن می گویند می دانند که علامتهای ضمه، فتحه، کسره و تنوینها اختراع و کار سیبویه این دانشمند ایرانی اسلامی است.

رئیس شورای اسلامی استان فارس ادامه داد: وی با این عمل عنوان "سیبویه نحوی" را به خود اختصاص داد.

مختاری دلیل خروج زودهنگامش از این همایش را سوء مدیریت این همایش عنوان کرد و افزود: همایشی که به جهت بزرگداشت سیبویه برگزار می شود باید ادبا، پژوهشگران و فرهیختگان و صاحب نظران سخنرانی کنند نه اینکه بخشدار به عنوان سخنران این همایش از آمار و ارقام گندم و جو و میزان تولید تخم مرغ سیرنگ در بیضا سخن بگوید.

وی اینگونه رفتار را به دور از شان و مقام علما و فضلای بیضا دانست و به شدت از آن انتقاد کرد.

پس از ترک جلسه توسط رئیس شورای اسلامی استان فارس تعداد زیادی از مدعوین نیز به نشانه اعتراض به نحوه اداره جلسه سالن همایش را ترک کردند.