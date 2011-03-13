اعزام اولین گروه از متخصصان داوطلب به مناطق محروم

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر سیدشهاب‌الدین صدر در اولین جلسه مجمع درمانگران داوطلب محرومان سازمان نظام پزشکی (مدد محرومان) گفت: با تامین نیروی انسانی داوطلب و تجهیزات و امکانات لازم، اولین گروه درمانگران داوطلب مناطق محروم سازمان نظام پزشکی از 23 فروردین سال آینده و همزمان با روز دندانپزشکی در یکی از مناطق محروم کشور مستقر و خدمات تخصصی رایگان به مردم محروم ارایه خواهد داد.

وی افزود: طبق برنامه‌ریزیهای صورت گرفته از فروردین ماه سال آینده، هفته آخر هر ماه گروهی از متخصصان سرشناس و مطرح رشته‌های مختلف پزشکی به همراه جمعی از متخصصان محلی، در یکی از مناطق محروم کشور به ارایه خدمات رایگان خواهند پرداخت.

به گفته صدر، بزودی علاوه بر ستاد مرکزی مدد محرومان، در تمامی سازمانهای نظام پزشکی شهرستانها و استانهای کشور ستاد ویژه‌ای جهت ساماندهی پزشکان و متخصصان داوطلب برای ارایه خدمات در مناطق محروم تشکیل می‌شود تا فعالیتهای مجمع درمانگر داوطلب محرومان با مشارکت آحاد جامعه پزشکی در کل کشور صورت پذیرد.

وی افزود: سازمان نظام پزشکی با توجه به وظایفی که در ساماندهی و بسیج گروههای پزشکی در جهت ارایه خدمات به مردم دارد و نیز با در نظر گرفتن تجربیاتی که در ارایه خدمات رایگان به مناطق محروم در برخی برهه‌های زمانی و مناسبتهای مذهبی و ملی دارد، می‌تواند با مشارکت سازمانها و نهادهای مسئول نظیر جمعیت هلال احمر، دسترسی مردم کشور به خدمات تخصصی پزشکی را فراهم نماید.