انتقال روزانه هفت هزار نفر از بندرعباس به جزایر قشم و هرمز

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، مجید امینی پیش از ظهر یکشنبه در یک نشست خبری در خصوص آمادگی بنادر شهید باهنر و شهید حقانی بندرعباس در ایام تعطیلات نوروز، بیان داشت: بندر شهید باهنر بندرعباس در ایام نوروز با چهار پست اسکله شناور، دو فروند موتور لنج با ظرفیت 130 و 180 نفر و همچنین 16 فروند موتور لنج با ظرفیت 250 تا 300 نفر آماده خدمات رسانی و حمل و نقل مسافران به جزیره قشم است.

وی در خصوص وضعیت بندر شهید حقانی بندرعباس گفت: بندر شهید حقانی با هزینه ایی معادل 9 میلیارد تومان بهسازی شد و عملیات لایروبی در این بندر به خوبی انجام شده است.

مدیر بندر شهید باهنر بندرعباس افزود: بندر شهید حقانی دارای 9 پست اسکله شناور است که هشت اسکله آن مخصوص قایق و اتوبوس دریایی و یک اسکله آن مخصوص شناورهای با ظرفیت بالا است.

امینی ادامه داد: 82 فروند اتوبوس دریایی، 128 فروند قایق،دو فروند شناور تندرو با ظرفیت 150 نفر و 11 فروند شناور تندرو با ظرفیت 40 تا 90 نفر در ایام نوروز کار انتقال مسافران از بندر شهید حقانی به جزیره قشم را انجام می دهند.

وی در مورد انتقال مسافران به جزیره هرمز گفت: 73 فروند قایق و سه فروند اتوبوس دریایی مسافران را از بندر شهید حقانی بندرعباس به جزیره هرمز و بالعکس منتقل می کنند.

مدیر بندر شهید باهنر بندرعباس اضافه کرد: در 11 ماه گذشته دو میلیون و 499 هزار و 580 نفر مسافر از طریق مجموعه بندر شهید حقانی و اسکله پشت شهر بندرعباس به جزایر قشم و هرمز مسافرت کردند و همچنین 646 هزار و 138 نفر از طریق بندر شهید باهنر بندرعباس به جزیره قشم و کشورهای منطقه مسافرت کردند.

امینی با اشاره به مسافرت روزانه هفت هزار نفر از بنادر بندرعباس به جزایر قشم و هرمز، اظهار داشت: این رقم در برخی مواقع به 20 هزار نفر در روز افزایش می یابد که این نشان دهنده ظرفیت بالای اسکله های شهید حقانی شهید باهنر بندرعباس در انتقال مسافران است.

وی در خصوص قیمت بلیط انواع شناور در ایام تعطیلات نوروز گفت: نرخ بلیط شناورهای تندرو چهار هزار تومان، اتوبوس دریایی سه هزار و 300 تومان و موتور لنج دو هزار و 200 تومان است و هیچ گونه افزایش قیمتی در ایام نوروز نخواهیم داشت.