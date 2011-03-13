کشف 83 درصدی جرایم مسلحانه و 15 محموله مواد محترقه

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ عباسعلی محمدیان ظهر یکشنبه در نشستی با حضور خبرنگاران به بیان عملکرد پلیس آگاهی پرداخت و گفت: برخورد با جرایم خشن در سال جاری با جدیت دنبال شد زیرا این جرایم روحیه جامعه را دگرگون کرده و مشکلاتی به وجود میآورد.
وی ادامه داد: اقدامات پلیس آگاهی در برخورد با این جرایم موجب کشف 5/85 درصد جرایم خشن و جرایم به عنف شد.
وی افزود: همچنین در طول ساری جاری 83 درصد جرایم مسلحانه در تهران کشف شدند.
رئیس پلیس آگاهی تهران گفت: در سال جاری تسلط پلیس بر مجرمان جرایم خشن افزایش یافته و از این پس پلیس آگاهی خود به سراغ مجرمان رفته و آنان را در سطح جامعه رصد میکند.
وی تصریح کرد:همچنین در سال آینده متهمانی را که از زندان به مرخصی رفته و دیگر باز نگشتهاند و یا همچنان در مرخصی هستند از سوی پلیس آگهی رصد میشوند.
سرهنگ محمدیان اضافه کرد: در سال جاری اقدامات بسیار مناسبی در زمینه قاچاق از جمله قاچاق گیرندههای ماهواره، اموال غیرمجاز و مشروبات الکلی انجام شد که این اقدامات در سال آینده نیز ادامه مییابد.
وی با اشاره به جرایم خشن گفت: پروندههای مجرمان جرایم خشن از این پس به صورت ویژه با تشکیل کمیتهای ویژه در دادسرا پیگیری میشود.
رئیس پلیس آگاهی تهران تصریح کرد: امسال کیفرخواست مجرمان زورگیری و کیف قاپی محاربه بود که در سال آینده نیز حکم این افراد همین است.
وی با اشاره به کشف ماده محترقه گفت: از اواسط بهمن ماه تیمهای پلیس آگاهی برای برخورد با قاچاقچیان مواد محترقه فعال شد و این تیمها توانستند در طول این مدت 15 محموله مواد محترقه را کشف کنند.
سرهنگ محمدیان گفت: محمولههای کشف شده نسبت به سال گذشته کاهش داشت که این امر نتیجه کنترل موفق مرزها بوده است.
وی افزود: در طول این مدت یک میلیون انواع مواد محترقه کشف و 37 نفر در این زمینه دستگیر شدند.
رئیس پلیس آگاهی تهران با اشاره به اقدامات پلیس در ایام نوروز گفت: پلیس آگاهی در نوروز امسال بیشترین امکانات خود را به کار میگیرد و با گشتهای نامحسوس در سطح شهر به تامین امنیت میپردازد تا مردم بدون دغدغه به سفر بروند.
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