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۲۲ اسفند ۱۳۸۹، ۱۲:۱۸

سرهنگ محمدیان خبر داد:

کشف 83 درصدی جرایم مسلحانه و 15 محموله مواد محترقه

کشف 83 درصدی جرایم مسلحانه و 15 محموله مواد محترقه

رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ با اشاره به کشف 15 محموله قاچاق مواد محترقه در تهران گفت: کشف جرایم مسلحانه در طول سال جاری نسبت به سال گذشته 83 درصد افزایش داشته است.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ عباسعلی محمدیان ظهر یکشنبه در نشستی با حضور خبرنگاران به بیان عملکرد پلیس آگاهی پرداخت و گفت: برخورد با جرایم خشن در سال جاری با جدیت دنبال شد زیرا این جرایم روحیه جامعه را دگرگون کرده و مشکلاتی به وجود می‌آورد.

وی ادامه داد: اقدامات پلیس آگاهی در برخورد با این جرایم موجب کشف 5/85 درصد جرایم خشن و جرایم به عنف شد.

وی افزود: همچنین در طول ساری جاری 83 درصد جرایم مسلحانه در تهران کشف شدند.

رئیس پلیس آگاهی تهران گفت: در سال جاری تسلط پلیس بر مجرمان جرایم خشن افزایش یافته و از این پس پلیس آگاهی خود به سراغ مجرمان رفته و آنان را در سطح جامعه رصد می‌کند.

وی تصریح کرد:‌همچنین در سال آینده متهمانی را که از زندان به مرخصی رفته و دیگر باز نگشته‌اند و یا همچنان در مرخصی هستند از سوی پلیس آگهی رصد می‌شوند.

سرهنگ محمدیان اضافه کرد: در سال جاری اقدامات بسیار مناسبی در زمینه قاچاق از جمله قاچاق گیرنده‌های ماهواره، اموال غیرمجاز و مشروبات الکلی انجام شد که این اقدامات در سال آینده نیز ادامه می‌یابد.

وی با اشاره به جرایم خشن گفت: پرونده‌های مجرمان جرایم خشن از این پس به صورت ویژه با تشکیل کمیته‌ای ویژه در دادسرا پیگیری می‌شود.

رئیس پلیس آگاهی تهران تصریح کرد:‌ امسال کیفرخواست مجرمان زورگیری و کیف قاپی محاربه بود که در سال آینده نیز حکم این افراد همین است.

وی با اشاره به کشف ماده محترقه گفت: از اواسط بهمن ماه تیم‌های پلیس آگاهی برای برخورد با قاچاقچیان مواد محترقه فعال شد و این تیم‌ها توانستند در طول این مدت 15 محموله مواد محترقه را کشف کنند.

سرهنگ محمدیان گفت: محموله‌های کشف شده نسبت به سال گذشته کاهش داشت که این امر نتیجه کنترل موفق مرزها بوده است.

وی افزود: در طول این مدت یک میلیون انواع مواد محترقه کشف و 37 نفر در این زمینه دستگیر شدند.

رئیس پلیس آگاهی تهران با اشاره به اقدامات پلیس در ایام نوروز گفت: پلیس آگاهی در نوروز امسال بیشترین امکانات خود را به کار می‌گیرد و با گشت‌های نامحسوس در سطح شهر به تامین امنیت می‌پردازد تا مردم بدون دغدغه به سفر بروند.

کد مطلب 1273245

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