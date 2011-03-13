به گزارش خبرنگار مهر، سردار سرلشکر سید یحیی صفوی دستیار و مشاور عالی فرمانده معظم کل قوا در دومین همایش پایداری ملی و پدافند غیر عامل با رویکرد فنی و مهندسی در خصوص نقش پدافند غیر عامل در تهدیدات نظامی آینده گفت: تشخیص اینکه در آینده چه شرایطی بر تهدیدات و منازعات حاکم خواهد بود و مشخص کردن ماهیت تهدیدات امری دشوار است .

وی با بیان اینکه ما هم اکنون در تامین امنیت محیط بین‌المللی در ابهام به سر می‌بریم و بر حوادث آینده مدیریت نداریم، گفت: همچنانکه شاهد بودیم ژاپنی‌ها در زلزله اخیر مدیرت آن چنانی از خود نشان ندادند .

صفوی با اعلام اینکه قدرت‌های تهاجمی زمان، مکان و نوع تهدیدات را برنامه ریزی می‌کنند، عنوان کرد: به همین دلیل ابتکار عمل در اختیار نیروهای دشمن مهاجم است و پدافند غیر عامل دژی استوار و مستحکم در برابر تهاجمات احتمالی دشمنان آینده است .

وی افزود: پدافند غیر عامل مدیریت بر مبنای کاهش آسیب پذیری زیر بناهای کشور است و نیازمند مشارکت اساتید و دانشمندان علوم مختلف در این حوزه است .

دستیار و مشاور عالی فرمانده کل قوا در بخش دیگری از سخنانش پدافند غیر عامل را علمی کاربردی جهت مقابله با تهاجمات دشمن دانست و افزود: در پدافند غیر عامل با یک عقب ماندگی چندین ساله روبه رو هستیم که باید با تلاش فراوان آن را جبران کنیم .

وی تصریح کرد: پدافند غیر عامل به معنای واقعی می‌تواند نقش بازدارندگی در سطح ملی داشته باشد چنانچه به طور صد در صد اجرا شود و تبدیل به یک عزم ملی و قبول هزینه‌های لازم توسط دولتمردان شود .

صفوی به مدیریت بحران اشاره کرد و افزود: مدیرت بحران در مقابله تهدیدات یعنی ما بتوانیم در مقابل تهدیدات چندین ماه پایداری کنیم و بحران‌ها را مدیریت کنیم .

دستیار و مشاور عالی فرمانده کل قوا با بیان اینکه اصل آینده نگری و آینده پژوهی برای رهبران سیاسی و نظامی کشورها و ملت‌ها یک ضرورت و الزام اجتناب ناپذیر است، گفت: فرمانده نظامی کشورها با درک صحیح از ماموریت‌ها و مسئولیت‌های خود و آمادگی نیروهایشان با یک مدیریت عالی می‌توانند از زنجیره جنگ‌ها و رویدادهای اطراف خود به بررسی تحولات و منازعات بپردازند و برای جلوگیری از جنگ تلاش کنند .

وی در خصوص مشخصات و ویژگی‌های تهدیدات آینده عنوان کرد: پیشرفت‌های فناورانه در علوم مختلف، تاثیر افکار عمومی، هزینه‌های بالای اقتصادی و استفاده از فضاهای جدید جغرافیایی از ویژگی‌های تهدیدات آینده است. جنگ‌های آینده کاملا متفاوت از جنگ‌های گذشته خواهد بود. در جنگ‌های آینده ژئواستراتژیک فضا نقش بسزایی دارد و استفاده از نقاط L4 و L5 تسلط بر همه اهداف زمینی را ایجاد می‌کند .

صفوی با اعلام اینکه جنگ‌های آینده فضاپایه و هواپایه خواهد بود، گفت: در آینده با توجه به پیشرفت تکنولوژی در همه نقاط کشورها امکان وقوع جنگ وجود دارد و سرعت و دقت بمب‌ها با قابلیت هدایت تا هدف و هجم آتش بالا همچنین تغییر ماهیت در سامانه فرماندهی کنترل به صورت آنلاین و ارتباطات امن و چند لایه از خصوصیات جنگ‌های آینده است .

وی در ادامه در خصوص نقش پدافند غیر عامل در تهدیدات آینده گفت: رهبران سیاسی ملت‌ها و مدیران کشوری و لشکری مهمترین نقش را هم در پدافند غیر عامل و هم عامل دارند و برای جلوگیری از وقوع جنگ و دفاع همه جانبه تلاش می‌کنند و هزینه‌ها آماده سازی دفاع همه جانبه برای جلوگیری از وقوع جنگ را می‌پذیرند .

دستیار و مشاور عالی فرمانده کل قوا در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به جنگ نرم دشمن علیه کشورمان گفت: جنگ نرم ممکن است در یک مدت زمان کوتاه تبدیل به جنگ سخت شود. و لذا داشتن آیین نامه پدافند غیر عامل در همه سازمان‌ها و ارگان‌های کشور ضروری است .

وی با هشدار نسب به اینکه دشمنان پیرامون کشورمان هستند، عنوان کرد: مواضع هوشمندانه مقام معظم رهبری و آمادگی نیروهای مسلح همچنین برگزاری رزمایش‌های نظامی در خلیج فارس به دشمنان اعلام کرد که اگر مشکلی برای کشورمان ایجاد کنند برای آنها حتی خارج از منطقه مشکلی ایجاد می‌کنیم و این یک خود بازدارندگی و باعث شد که در زمان بوش آمریکا به ایران حمله نکند .

صفوی ادامه داد: مشارکت کلیه وزارت‌خانه‌ها و نهادها با سازمان پدافند غیر عامل لازم است تا اقدامات پدافند غیر عامل در فرایند تمام تصمیم گیری‌ها برای کشور لحاظ شود .