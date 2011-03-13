کرمانشاه قهرمان مسابقات استانی ژیمناستیک شد

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، این رقابتها با حضور 65 ورزشکار از 10 تیم شهرستانهای استان در خانه ژیمناستیک شهید عبدالحمید طاهری کرمانشاه برگزار شد و در پایان نتایج زیر کسب شد.

نفرات اول تا سوم رده سنی متولدین 1381 به بالا، محسن عبدالحمیدی از تیم کرمانشاه الف با مجموع امتیاز 53.6، امیر حسین نوری نژاد از تیم کنگاور الف با مجموع امتیاز 50.7، امیر حسین جمالی از تیم کرمانشاه الف با مجموع امتیاز50.5 انتخاب شدند.

نفرات اول تا سوم رده سنی متولدین 1379 و 1380، محمد حسین نورایند از تیم کرمانشاه الف با مجموع امتیاز 53.4، حبیب روشن قلب از تیم کرمانشاه الف با مجموع امتیاز 51.7، محمد صادق فرهادی از تیم کرمانشاه الف با مجموع امتیاز 46.8معرفی شدند.

نفرات اول تا سوم رده سنی متولدین سالهای 1375 تا 1378، میثم فتحی از تیم کرمانشاه الف با مجموع امتیاز55.25، معین عبدی از تیم کرمانشاه الف با مجموع امتیاز 53.55، عرفان قلخانباز از تیم کنگاور الف با مجموع امتیاز 47 برگزیده شدند.

در مجموع تیمی، تیم کرمانشاه الف با مجموع امتیاز 318، تیم کنگاور الف با مجموع امتیاز 249.15و تیم کرمانشاه ب با مجموع امتیاز 236برگزیده شدند.