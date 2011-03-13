2000 تن اقلام مورد نیاز در خراسان جنوبی توزیع می شود

به گزارش خبر نگار مهر در بیرجند، نادر میرشکار ظهر یکشنبه در جمع بازرسان این سازمان اظهار داشت: دو هزار و 700 تن از اقلام مورد نیاز مردم در شب عید ذخیره سازی شده که با 20 درصد تخفیف عرضه می شود.
وی از ذخیره سازی 183 تن شکر، 800 تن سیب و پرتقال نیز در سطح استان خبر داد و گفت: میوه های ذخیره سازی شده از 25 اسفند در سطح استان توزیع می شود.
میرشکار با بیان اینکه ذخیره سازی این اقلام بیش از حد نیاز استان است، عنوان کرد: مرغ و برنج در خراسان جنوبی بدون محدودیت در تمام شبکه توزیع شده و گوشت قرمز و میوه نیز از طریق عاملان منتخب و با نظارت سازمان بازرگانی و در تمامی مناطقی که پلاکارد سازمان نصب باشد توزیع می شود.
وی افزود: 300 تن برنج داخلی و وارداتی با قیمت 1200 تومان، 650 تن مرغ منجمد با قیمت 2950 تومان و 75 تن گوشت قرمز منجمد برزیلی با قیمت 7100 تومان و 25 تن گوشت منجمد گوسفندی و 80 تن حبوبات نیز با 20 درصد تخفیف در 80 مرکز عرضه منتخب سازمان بازرگانی در حال توزیع است.
وی همچنین با اشاره به تشدید نظارت در بازار خرید و فروش شب عید، ادامه داد: نزدیک به 200 بازرس از آغاز طرح نظارتی نوروز بیش از شش هزار بازرسی و از ابتدای طرح نظارتی هدفمندکردن یارانه ها بیش از 45 هزار مورد بازرسی از واحدهای صنفی استان انجام داده اند.
میرشکار با بیان اینکه در این راستا حدود 800 مورد تخلف کشف شده اند، افزود: همچنین به ارزش بیش از 30 میلیارد ریال پرونده تخلف تشکیل و به تعزیرات حکومتی ارسال شده است.
رئیس سازمان بازرگانی خراسان جنوبی ادامه داد: طرح نظارتی نوروز از اول اسفند ماه جاری آغاز شده و تا 10 اردیبهشت سال 90 ادامه دارد.
میرشکار یادآور شد: همشهریان می توانند در تمام ایام تعطیل و غیر تعطیل به صورت شبانه روزی هرگونه تخلف از قبیل گران فروشی، کم فروشی، احتکار، عدم درج قیمت و عدم صدور صورت حساب را به شماره 124 سازمان بازرگانی اطلاع دهند تا بازرسان سازمان بازرگانی در اسرع وقت موضوع را پیگیری کنند.
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