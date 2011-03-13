2000 تن اقلام مورد نیاز در خراسان جنوبی توزیع می شود

به گزارش خبر نگار مهر در بیرجند، نادر میرشکار ظهر یکشنبه در جمع بازرسان این سازمان اظهار داشت: دو هزار و 700 تن از اقلام مورد نیاز مردم در شب عید ذخیره ‌سازی شده که با 20 درصد تخفیف عرضه می‌ شود .

وی از ذخیره‌ سازی 183 تن شکر، 800 تن سیب و پرتقال نیز در سطح استان خبر داد و گفت: میوه‌ های ذخیره ‌سازی شده از 25 اسفند در سطح استان توزیع می ‌شود .

میرشکار با بیان اینکه ذخیره ‌سازی این اقلام بیش از حد نیاز استان است، عنوان کرد: مرغ و برنج در خراسان جنوبی بدون محدودیت در تمام شبکه توزیع شده و گوشت قرمز و میوه نیز از طریق عاملان منتخب و با نظارت سازمان بازرگانی و در تمامی مناطقی که پلاکارد سازمان نصب باشد توزیع می‌ شود .

وی افزود: 300 تن برنج داخلی و وارداتی با قیمت 1200 تومان، 650 تن مرغ منجمد با قیمت 2950 تومان و 75 تن گوشت قرمز منجمد برزیلی با قیمت 7100 تومان و 25 تن گوشت منجمد گوسفندی و 80 تن حبوبات نیز با 20 درصد تخفیف در 80 مرکز عرضه منتخب سازمان بازرگانی در حال توزیع است .

وی همچنین با اشاره به تشدید نظارت در بازار خرید و فروش شب عید، ادامه داد: نزدیک به 200 بازرس از آغاز طرح نظارتی نوروز بیش از شش هزار بازرسی و از ابتدای طرح نظارتی هدفمندکردن یارانه‌ ها بیش از 45 هزار مورد بازرسی از واحدهای صنفی استان انجام داده ‌اند .

میرشکار با بیان اینکه در این راستا حدود 800 مورد تخلف کشف شده اند، افزود: همچنین به ارزش بیش از 30 میلیارد ریال پرونده تخلف تشکیل و به تعزیرات حکومتی ارسال شده است .

ر ئیس سازمان بازرگانی خراسان جنوبی ادامه داد: طرح نظارتی نوروز از اول اسفند ماه جاری آغاز شده و تا 10 اردیبهشت سال 90 ادامه دارد .