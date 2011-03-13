کلینیک فعال سازی تعاونی های استان البرز راه اندازی می شود

علیرضا جوانمردی با بیان این مطلب در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج، اظهار داشت: اداره کل تعاون استان البرز این طرح را به وزارت تعاون به منظور فعال سازی تعاونی های غیرفعال و نیمه فعال ارائه داده است که پس از تائید آن در اوایل سال آتی شاهد راه اندازی آن در استان خواهیم بود.

وی افزود: در حال حاضر دو هزار و 900 تعاونی در سطح استان البرز به ثبت رسیده اند که 24 درصد از آنها به دلیل برخی مسائل و مشکلات غیرفعال یا نیمه فعال هستند.

این مسئول با اشاره به اینکه فعال سازی این تعاونی ها نقش بسزایی در ایجاد اشتغال خواهد داشت، خاطرنشان کرد: با فعال سازی این تعاونی ها 29 هزار شغل ایجاد می شود.

مشکلات تعاونی ها در کلینیک های تخصصی بررسی می شود

مدیرکل تعاون استان البرز مسائل فعلی حوزه تعاونی را در بخشهای مختلف ذکر کرد و گفت: کمبود نقدینگی، مشکلات مدیریتی و عدم اشراف کامل به اهداف و فعالیتهای حوزه کاری تعاونی از عمده مسائلی است که هم اکنون این تعاونی ها با آن مواجه هستند.

وی افزود: در حال حاضر تعاونی های به ثبت رسیده استان در بخشهای مختلف بهداشتی، درمانی، آموزشی، فنی و مهندسی، پشتیبانی اداری در حوزه تولید شامل شرکتهای تولید کشاورزی، دامپروری، صنعتی و معدنی و در حوزه توزیع نیز در شرکتهای مسکن ، مصرف کارگری، کارمندی و محلی، شرکتهای صنایع دستی و فرش در حال فعالیتند.

جوانمردی تصریح کرد: با فعالیت این تعاونی ها 123 هزار شغل در سطح استان البرز ایجاد شده است.