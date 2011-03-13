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۲۲ اسفند ۱۳۸۹، ۱۲:۲۷

متهمان سرقت 90 میلیونی از بانکی در تهران دستگیر شدند

متهمان سرقت 90 میلیونی از بانکی در تهران دستگیر شدند

رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ از دستگیری 10 متهم پرونده سرقت 90 میلیونی از بانکی در تهران خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ عباسعلی محمدیان ظهر یکشنبه در نشستی با حضور خبرنگاران به بیان جزئیات این پرونده پرداخت و گفت: در ساعت14:05 دهم اسفندماه سال جاری یک فقره سرقت توسط چند راکب موتورسیکلت از بانکی در خیابان بندرانزلی تهران به مرکز فوریت‌های پلیسی کلانتری 107 فلسطین گزارش شد.

وی ادامه داد: در این سرقت سه جوان با سلاح سرد اقدام به سرقت 90 میلیون تراول از این بانک کرده بودند.

رئیس پلیس آگاهی تهران تصریح کرد: پس از آغاز اقدامات پلیسی و تطبیق چهره سارقان با بانک اطلاعاتی پلیس مشخص شد که این افراد در گذشته در اطراف طلافروشی‌ها با زاغ‌زنی اقدام به سرقت وجوه نقد و طلای مردم می‌کردند.

وی افزود: در صورت مقاومت مردم این متهمان آنان را با چاقو مورد هدف قرار می‌دادند.

سرهنگ محمدیان  اضافه کرد: پس از انجام اقدامات پلیسی در ساعت اولیه 16 اسفندماه 10 نفر از این سارقان و متهمان پرونده دستگیر شدند.

وی گفت: سرکرده این باند به نام وحید- ر 25 ساله در همان ساعات اولیه از سوی پلیس شناسایی و دستگیر شد.

رئیس پلیس آگاهی تهران افزود: این متهم به اتهام قتل فردی به نام جواد در خیابان عارف از تاریخ 24 شهریور ماه سال 87 تحت تعقیب بود.

وی تصریح کرد: تمامی اعضای باند دارای سابقه کیفری بوده و سن آنان بین 19 تا 30 سال است.

سرهنگ محمدیان گفت: محدوده‌هایی که این باند با زاغ‌زنی و تهدید با چاقو اقدام به زورگیری از مردم می‌کردند شامل: ‌خیابان امام حسین، خیابان ری، اتوبان آهنگ، خیابان پیروزی، میدان شوش و خیابان کامرانیه بود.

وی افزود: 40 میلیون از وجوهی که این افراد از بانک سرقت کرده بودند از مخفیگاه شان کشف و ضبط شد.

کد مطلب 1273259

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