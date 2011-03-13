متهمان سرقت 90 میلیونی از بانکی در تهران دستگیر شدند

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ عباسعلی محمدیان ظهر یکشنبه در نشستی با حضور خبرنگاران به بیان جزئیات این پرونده پرداخت و گفت: در ساعت14:05 دهم اسفندماه سال جاری یک فقره سرقت توسط چند راکب موتورسیکلت از بانکی در خیابان بندرانزلی تهران به مرکز فوریت‌های پلیسی کلانتری 107 فلسطین گزارش شد.

وی ادامه داد: در این سرقت سه جوان با سلاح سرد اقدام به سرقت 90 میلیون تراول از این بانک کرده بودند.

رئیس پلیس آگاهی تهران تصریح کرد: پس از آغاز اقدامات پلیسی و تطبیق چهره سارقان با بانک اطلاعاتی پلیس مشخص شد که این افراد در گذشته در اطراف طلافروشی‌ها با زاغ‌زنی اقدام به سرقت وجوه نقد و طلای مردم می‌کردند.

وی افزود: در صورت مقاومت مردم این متهمان آنان را با چاقو مورد هدف قرار می‌دادند.

سرهنگ محمدیان اضافه کرد: پس از انجام اقدامات پلیسی در ساعت اولیه 16 اسفندماه 10 نفر از این سارقان و متهمان پرونده دستگیر شدند.

وی گفت: سرکرده این باند به نام وحید- ر 25 ساله در همان ساعات اولیه از سوی پلیس شناسایی و دستگیر شد.

رئیس پلیس آگاهی تهران افزود: این متهم به اتهام قتل فردی به نام جواد در خیابان عارف از تاریخ 24 شهریور ماه سال 87 تحت تعقیب بود.

وی تصریح کرد: تمامی اعضای باند دارای سابقه کیفری بوده و سن آنان بین 19 تا 30 سال است.

سرهنگ محمدیان گفت: محدوده‌هایی که این باند با زاغ‌زنی و تهدید با چاقو اقدام به زورگیری از مردم می‌کردند شامل: ‌خیابان امام حسین، خیابان ری، اتوبان آهنگ، خیابان پیروزی، میدان شوش و خیابان کامرانیه بود.

وی افزود: 40 میلیون از وجوهی که این افراد از بانک سرقت کرده بودند از مخفیگاه شان کشف و ضبط شد.