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۲۲ اسفند ۱۳۸۹، ۱۶:۲۲

صلاحی:

5 میلیارد تومان اعتبار برای احیاء امامزاده های خراسان رضوی اختصاص یافت

5 میلیارد تومان اعتبار برای احیاء امامزاده های خراسان رضوی اختصاص یافت

مشهد - خبرگزاری مهر: استاندار خراسان رضوی گفت: از محل بودجه فرهنگی پنج میلیارد تومان جهت احیاء و بازسازی آرامگاه های یکصد امامزاده استان اختصاص یافته است.

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، محمود صلاحی در جلسه ای که ظهر یکشنبه به منظور ارزیابی عملکرد دستگاه های فرهنگی استان برگزار شد، اظهار داشت: دستگاه های فرهنگی استان باید نسبت به تعمیق و گسترش فرهنگ رضوی در جامعه برنامه ریزی کنند و برای زائرانی که از اقصی نقاط کشور و جهان به مشهد الرضا وارد می شوند نیز برنامه های فرهنگی داشته باشند.

صلاحی تصریح کرد: تکمیل کتابخانه مرکزی مشهد و موزه دفاع مقدس از جمله پروژه هایی است که مشمول مرور زمان شده و یکی از اولویت های فرهنگی استان به سرانجام رساندن این پروژه ها است.

وی خاطر نشان کرد: با توجه به استقبال مردم استان از سال آینده ردیفی در بودجه برای برگزاری نمایشگاه های کتاب، قرآن و همچنین برگزاری جشنواره فیلم فجر لحاظ خواهد شد.

استاندار خراسان رضوی گفت: اگرچه صدا و سیمای خراسان رضوی عملکرد مثبتی در طول سال داشته است، ولی انتظار می رود که شبکه خراسان، برنامه هایی در حد و اندازه شبکه ملی داشته باشد.

صلاحی اظهار داشت: خراسان رضوی باید برای تمامی زائران از سراسر کشور و حتی زائران خارجی برنامه هایی با محتوای فرهنگ رضوی ارایه کند.

وی همچنین با تاکید بر پاسخگویی سریع و دقیق مدیران استان به مسئولان کشوری تصریح کرد: خراسان رضوی همواره در این زمینه پیشتاز بوده و تمامی دستگاه های اجرایی استان باید مانند گذشته به رده های خود در کشور و مدیران کل استاندار به عنوان نماینده دولت پاسخگو باشند.

وی با اشاره به برخی مصوبات معوق در حوزه گردشگری گفت: شناسایی ابنیه تاریخی استان، رفع تصرف از محور کاخ خورشید به مسجد جامع کلات، احداث پایگاه پژوهشی باستان شناسی در شهر جدید بینالود و شهرستان سبزوار، احداث مجتمع فرهنگی در چندین شهرستان، تامین اعتبارات قنات پیمایی و ایجاد چندین منطقه نمونه گردشگری در استان از جمله مصوباتی است که باید در سال آینده اجرایی شود.

صلاحی اظهار داشت: طرح اقتصادی حرم تا حرم در کاشمر نیز باید با تشکیل کارگروهی متشکل از چندین دستگاه متولی آماده شده و جهت اجرا به استانداری ارائه شود.

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری خراسان رضوی نیز در این جلسه با انتقاد از عملی نشدن مصوبه دولت در خصوص مطالعه و ارتقای دانشگاه علوم قرآنی مشهد و تاسیس دانشکده قرآنی در تربت جام و سبزوار از اداره کل اوقاف و امور خیریه استان خواست تا نسبت به اجرایی شدن آن اقدام نماید.

رضا عبدالمکی افزود: پروژه کتابخانه مرکزی مشهد نیز در سال آینده تامین اعتبار خواهد شد و نسبت به تکمیل آن برنامه ریزی می شود.

وی گفت: توسعه پروازهای زیارتی که از جمله وظایف محوله به اداره کل حج و زیارت استان بوده از روند مطلوبی برخوردار است که باید نسبت به افزایش آن برنامه ریزی شود.

کد مطلب 1273260

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