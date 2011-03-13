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۲۲ اسفند ۱۳۸۹، ۱۲:۳۳

عبداللهی در جمع خبرنگاران:

امنیت کشور بی نظیر است/ انسداد مرزها برای مقابله با تروریست ها

امنیت کشور بی نظیر است/ انسداد مرزها برای مقابله با تروریست ها

معاون امنیتی وزیر کشور در پاسخ به سئوالی در رابطه با وضعیت امنیت کشور در سال 89 گفت: در بسیاری از شاخص ها روند خوب بوده است و سرجمع با توجه به موقعیت جغرافیایی کشور و شرایط همسایگان واقعا امنیت ما بی نظیر است.

به گزارش خبرنگار مهر، علی عبداللهی معاون امنیتی وزیر کشور در جمع خبرنگاران در حاشیه گردهمایی استانداران درباره اولویت های امنیتی سال آینده گفت: کاهش جرائم در سطح جامعه یکی از اولویت های ماست تا بتوانیم امنیت عمومی را افزایش دهیم.

وی افزود: شورای امنیت کشور این موضوع را مورد بحث قرار داده و مقرر شده است طرح جامعی در این رابطه تهیه و به تصویب این شورا برسد.

عبداللهی طرح امنیتی در سال آینده را طرح جامع حریم امنیتی مرزها اعلام کرد و گفت: این طرح شامل همه مباحث مرزی می شود که در برنامه پنجم توسعه به وزارت کشور تکلیف شده است.

معاون امنیتی وزیر کشور  افزود: کارگروهی به همین منظور تشکیل داده ایم که سال آینده طرح حریم امنیتی مرزها را تهیه کند البته 4 ماه است که این کارگروه فعال است.

وی گفت: ما در بحث مرز به ساماندهی بازارچه های مرزی، میله های مرزی و همچنین رودخانه ها توجه داشته ایم.

وی در پاسخ به سئوال دیگری در رابطه با وضعیت امنیت کشور در سال 89 گفت: در بسیاری از شاخص ها روند خوب بوده است و سرجمع با توجه به موقعیت جغرافیایی کشور و شرایط همسایگان واقعا امنیت ما بی نظیر است.

عبداللهی ادامه داد: با توجه به اینکه دشمنان تلاش می کنند امنیت داخلی ما را مخدوش کنند ولی باید گفت سال 89 از لحاظ امنیتی سالی موفق و خوبی بود.

معاون امنیتی وزیر کشور در پاسخ به سئوال دیگری درباره دستگیری فردی در سیستان و بلوچستان که قصد عملیات انتحاری را داشت گفت: این دستگیری ها تنها یک مورد نبوده بلکه افرادی که به قصد خرابکاری داخل کشور آمده بودند و دستگیر شدند زیاد بودند.

وی افزود: این عده از طریق خاک همسایگان قصد نفوذ و انجام عملیات خرابکارانه را داشتند که دستگیر شدند و این نشان از اشراف دستگاه های اطلاعاتی و امنیتی ما دارد.

عبداللهی در پاسخ به سئوال دیگری درباره برنامه وزارت کشور برای از بین بردن باقیمانده گروهک ریگی گفت: ما انسداد کامل مرزها در نقاطی که مشکلات بیشتری دارد دنبال می کنیم.

معاون امنیتی وزیر کشور افزود: تقویت نیروهای عملیاتی سازمان مرزبانی انجام شده و استمرار خواهد داشت.

وی گفت: رایزنی با کشورهای همسایه را دنبال می کنیم که تروریست ها از خاکشان بر علیه ما استفاده نکنند.

کد مطلب 1273261

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