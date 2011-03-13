تعرفه های دولتی برای پزشکان بخش خصوصی مشکل آفرین است

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر مجید رضا شیخ رضایی در سمینار علمی پزشکی ترومای لگن در ساری، افزود: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به دلیل هرج ومرجی که در تعیین تعرفه پیش آمده، نمی تواند این مشکل را رفع کند.

وی، تعیین مناسب و واقعی شدن هزینه های سرانه درمانی را برای رفع این مشکل، بسیار مهم و اساسی دانست و گفت: تعیین تعرفه های دولتی به نوعی اقدامی مقطعی است و به حل دائمی اینگونه مشکلات نمی انجامد و شهروندان را با سردرگمی جدیدی مواجه می کند.

وی تاکید کرد: این طرح نه تنها مشکلات را مرتفع نمی کند بلکه نارسایی ها را تشدید و منجر به هرج و مرج در تعیین تعرفه خدمات پزشکی خواهد شد.

شیخ رضایی، افزایش تعرفه خدمات پزشکی بخش خصوصی را در سالهای اخیر کمتر از نرخ تورم دانست و اظهار داشت: افزایش تعرفه خدمات پزشکی بخش خصوصی نسبت به سایر حرفه ها، کمتر بوده است.

وی افزود: براساس قانون در سال های اخیر، تعیین تعرفه خدمات بخش خصوصی بر عهده سازمان نظام پزشکی قرار داده شده بود اما براساس برنامه پنجم توسعه اقتصادی این وظیفه به دستگاه های دولتی واگذار شده است.

وی با تاکید بر لزوم تخصیص مناسب هزینه های سرانه درمانی، اضافه کرد: هزینه های سرانه درمان باید مناسب در نظر گرفته شود تا خللی در روند ارائه خدمات بهداشت و درمانی ایجاد نشود.