66 مدال در مسابقات جهانی در بولینگ و بیلیارد توزیع می شود

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، محمد صادق زاده پیش از ظهر یکشنبه در نشست مجمع سالانه هیئت بولینگ گلستان افزود: فدراسیون در تلاش است تا دیدگاه جامعه را نسبت به این ورزش تغییر دهد تا با رعایت تمام جوانب بتوانیم این رشته را در سطح کشور گسترش دهیم.

وی افزود: زیرا این تنها رشته ای سالنی است که تمام اعضای یک خانواده می توانند در کنار هم با هم ورزش کنند.



صادق زاده از هیئت استان خواست برای روند علمی کردن این رشته ورزشی با دانشگاه ها تعامل و ارتباط خوبی داشته باشد.

دبیر فدراسیون ورزش بولینگ اعلام آمادگی کرد تا جهت رشد این ورزش در استان مدرس و مربی از طرف فدراسیون اعزام کند.



وی اظهار داشت: یکدلی و تعامل خوب اعضای مجمع باعث ایجاد انگیزه در فدراسیون خواهد شد تا برای رشد این رشته در استان گلستان همکاری خوبی داشته باشد.

وی ادامه داد: فدارسیون تجهیزات کافی را برای رشد این ورزش در گلستان در اختیار هیئت استان قرار خواهد داد.



روسای هیئتهای شهرستانها، باشگاهداران و نمایندگان ادارات تربیت بدنی شهرستانها و بخشهای استان نیز دراین جلسه کمبود امکانات ورزشی، فعال سازی کمیته استعدادیابی، استاندارسازی سالنها، صدور مجوز باشگاه کیواسپرت در شهرستانهای فاقد باشگاه، فعال کردن هیئت در دیگر شهرستانهای استان و تشکیل کمیته فنی در هیئت استان را مهمترین خواسته های خود خواندند.



در این مجمع عملکرد سال 89 هیئت استان مورد تصویب اعضای مجمع قرار گرفت.