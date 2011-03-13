زمان واریز سهمیه بنزین نوروزی و فروردین تعیین شد

به گزارش خبرنگار مهر، دولت به منظور توسعه گردشگردی به ویژه در ایام تعطیلات نوروزی با اختصاص 60 لیتر بنزین نوروزی به خودروها با قیمت نیمه یارانه ای 400 تومانی موافقت کرده است.

در حال حاضر با وجود موافقت اعضای کابینه با اختصاص این سهمیه بنزین نوروزی اما تاکنون جمع بندی نهایی در خصوص زمان دقیق واریز سهمیه ها به کارتهای هوشمند سوخت نهایی نشده است.

پیش بینی می شود در صورت توافق نهایی بیش از 1.3 میلیارد لیتر سهمیه بنزین نیمه یارانه‌ای 25 نوع خودروی شخصی، عمومی و خدماتی به کارتهای هوشمند سوخت واریز خواهد شد.

پیگیریهای خبرنگار مهر نشان می‌دهد با توجه به آغاز مرحله اول سفرهای نوروزی این سهمیه تا ساعت 24 روز 25 اسفند به کارتهای هوشمند واریز شود ضمن آنکه تا ساعاتی دیگر نشستی با حضور تمامی دستگاههای مرتبط برای تعیین زمان دقیق واریز این سهمیه برگزار می شود.

علاوه بر این، 60 لیتر سهمیه بنزین فروردین ماه هم ساعت 24 روز 29 اسفند ماه به کارتهای هوشمند سوخت خودروهای شخصی واریز خواهد شد.

ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور هم پیشتر با اشاره به نهایی شدن سناریوی اختصاص سهمیه بنزین نوروزی در دولت، اعلام کرده بود: سهمیه بنزین نوروزی خودروها تا 25 اسفند به کارتهای هوشمند سوخت واریز می شود.



در همین حال وزارت نفت از آمادگی برای تامین بنزین نوروزی خودروها در ایام نوروز خبر داد و اعلام کرده است: در صورت موافقت دولت با اختصاص سهمیه ویژه نوروزی و با توجه به ذخیره سازی مطلوب این فرآورده نفتی مشکلی در تامین سوخت خودروها در روزهای پایانی سال و ایام نوروز وجود ندارد.