احتمال انفجار در نیروگاه فوکوشیما/ فوران مجدد آتشفشان جزایر کیوشو

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شینهوا، پس لرزه ای به قدرت 6.3 ریشتر ساعت 3:56 دقیقه بعد از ظهر ساحل شرقی هونشو را لرزاند.

همچنین در پی پس لرزه 6.3 ریشتری درنزدیکی ساحل شرقی هونشو، پس لرزه ای دیگر به قدرت 5.6 ریشتری این منطقه را لرزاند.

خبر دیگر اینکه آتشفشانی در جزایر کیوشو در جنوب غربی ژاپن بار دیگر فوران کرد و گاز و خاکستر را به ارتفاع بیشتر از 4 هزار متری متصاعد کرد.

خبر دیگر اینکه وزارت امور خارجه تایلند از کمک 164 هزار دلاری برای کمک به قربانیان زلزله 8.9 ریشتری در ژاپن خبر داد. همچنین نخست وزیر ژاپن این زمین لرزه را به عنوان بدترین حادثه پس از جنگ جهانی دوم توصیف کرد و خواستار همبستگی مردم شد.

کارشناسان ژاپنی اعلام کردند با وجود زمین لرزه و سونامی اخیر در این کشور که بسیاری از تاسیسات زیربنایی را تخریب کرده است، وضعیت اینترنت در این کشور همچنان برقرار بوده و هیچ آسیبی به آن وارد نشده است. این درحالی است که پیش از این برخی از فجایع طبیعی ژاپن به شبکه های اینترنتی این کشور آسیب وارد کرده بود.

"یوکیو ادانو" سخنگوی دولت ژاپن امروز یکشنبه از احتمال یک انفجار هیدروژنی در راکتور شماره 3 نیروگاه هسته ای فوکوشیما خبر داد.

یادآور می شود رسانه های ژاپن روز شنبه از وقوع یک انفجار در یکی از چهار ساختمان مربوط به نیروگاه هسته ای فوکوشیما در نتیجه زلزله جمعه گذشته خبر دادند.