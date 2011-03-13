آموزش و پیشگیری اولویت کاری شورای هماهنگی مبارزه با موادمخدر است

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، سید دادوش هاشمی در جلسه شورای هماهنگی مبارزه با موادمخدر استان، اظهار داشت: دبیرخانه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان با تدوین یک برنامه آموزشی در طول سال در جهت برگزاری کارگاههای آموزشی برای کلیه اقشار مختلف جامعه اقدام کند.

وی افزود: هر دستگاهی که به هر نحویی که امکان دارد باید در جهت آگاهی بخشی کارکنان و افراد جامعه تلاش کند.

استاندار کرمانشاه در ادامه جلسه خواستار نظارت و کنترل دقیق بر مراکز ترک اعتیاد توسط سازمان ها و ارگانهای مربوطه بالاخص دانشگاه علوم پزشکی و بهزیستی شد.

کرمانشاه رتبه سوم کشوری شورای هماهنگی مبارزه با موادمخدر را کسب کرد

در ادامه این جلسه سردار کریم کشوری فرمانده انتظامی استان کرمانشاه با اشاره به کسب رتبه سوم کشوری شورای هماهنگی مبارزه با موادمخدر استان در شش ماهه اول سال89 به لحاظ برگزاری جلسات، گفت: خوشبختانه استان کرمانشاه یکی از فعالترین استانهایی است که در بحث مبارزه با قاچاقچیان و خرده فروشان موادمخدر فعالیتهای چشمگیری را داشته است.

سردار کشوری خاطرنشان کرد: در برنامه پنچ ساله ای که در راستای مبارزه با موادمخدر و پیشگیری از اعتیاد تدوین شده است، اولویتها جهت فعالیت این شورا مشخص شده و درهمین راستا درسال آینده برنامه خود را در راستای آموزش و پیشگیری متمرکز خواهیم کرد.