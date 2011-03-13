به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت‌الاسلام یوسف غلامی صبح یکشنبه در جلسه گفتمان دینی که در دبیرستان دخترانه شاهد رضویه قم برگزار شد، با بیان اینکه افراد موفق مهار روحیه‌ای خودشان را به عوامل مختلف بیرونی نمی‌دهند، اظهار داشت: یکی از دلایل عدم موفقیت ما این است که گاهی اوقات مهار روحی ما به دست دیگران است و این سبب می‌شود که رابطه دلگرم کننده با خود را از دست بدهیم و با وجود توانایی‌های زیاد، احساس می‌کنیم که اصلا توانایی نداریم.



وی با اشاره به برخی ویژگی‌های دختران مؤثر گفت: یکی از ویژگی‌های دختران موثر این است که خودشان را خیلی مهم می‌دانند و در واقع خودشان را برای اهداف بلندتر وقف کردند.



استاد حوزه و دانشگاه تصریح کرد: اگر اهداف بلند در نظر باشد معمولاً مسائل کوچک نمی‌توانند در امور زندگی افراد تاثیر بگذارند. بسیاری از کارهایی که جوانان انجام می‌دهند وقتی ریشه یابی شود متوجه می‌شویم که این شخص خودش را مهم نمی‌داند.



حجت‌الاسلام غلامی با بیان اینکه کسانی که خودشان را مهم نمی‌دانند، مهم نمی‌شوند خطاب به حاضران در این گفتمان تصریح کرد: همیشه وقتی خواستیم احساسی را به دیگری القا کنیم اول باید این احساس در خودمان به وجود بیاوریم. اگر شما خودتان را مهم ندانید هیچ کس شما را مهم نمی‌داند. انسان وقتی خودش را خیلی مهم بداند مهار روحی خود را به دیگران نمی‌سپارد.



وی با اشاره به نتیجه تحقیقی که در کشورهای خارجی انجام شده اظهار داشت: در کشورهای خارجی چندین میلیون دلار هزینه شد تا بفهمند که چه رابطه‌ای بین موفقیت و شادکامی با داشته‌ها وجود دارد یعنی اگر بخواهیم موفق و شادکام باشیم باید چه چیزهایی را داشته باشیم.



وی با ذکر مثال‌هایی در این زمینه گفت: بعضی‌ها خوش‌سیما هستند ولی احساس خوشی از خود ندارند. بعضی‌ها هم والدین پولداری دارند اما احساس آرامش نمی‌کنند؛ برعکس برخی‌ها زیاد پولدار نیستند ولی بیشتر از این افراد احساس آرامش می‌کند.



وی افزود: کشورهای خارجی حدود 100 سال پول خرج کردند تا بفهمند چه رابطه‌ای بین شادکامی و چیزهای که انسان‌ها دارند وجود دارد و نتیجه آن در یک سطر خلاصه می‌شود اما نتیجه این همه تحقیقات را هزار و 250 سال پیش امام سجاد(ع) در دعای ابوحمزه ثمالی فرموده بودند.



حجت‌الاسلام غلامی تاکید کرد: نتیجه‌ای که پژوهشگران به آن رسیده بودند این بود که موفقیت و شادکامی تابع چیز زیاد داشتن نیست.



لزوم استفاده درست از داشته ها



استاد حوزه و دانشگاه استفاده درست از داشته‌ها و نوع نگاه و طرز فکر به آنها را بسیار مهم دانست و اظهار داشت: جمله امام سجاد(ع) در دعای ابوحمزه این بود که خدایا کاری بکن نسبت به داشته‌هایی که دارم احساس کنم با همان‌ها خوش بگذرانم.



وی توجه به این دعای امام سجاد(ع) و عملی کردن آن در زندگی را منوط به اصلاح فکر و اندیشه دانست و تصریح کرد: اگر بخواهیم این فکر و اندیشه بازسازی شود باید نوع نگاهی که به خداوند داریم تغییر کند. بسیاری از افراد نگاهی که به خداوند دارند نگاهی نیست که بر اساس قرآن و روایات باشد.



وی ادامه داد: اگر احساس کردیم که خداوند از صبح تا شب پیوسته در پی این است که به ما خیری برساند و ما رنج نکشیم، این نوع نگاه ما باید تغییر کند.



استاد حوزه و دانشگاه با تاکید بر ضرورت پذیرش پدیده‌های تغییرناپذیر گفت: اگر رابطه دلگرم‌کننده در زندگی انسان‌ از دست رفت و انسان بر روی یک نقطه تاریک متمرکز شد، این فرد در واقع از یک نعمت بسیار بزرگ بازداشته می‌شود.



حجت‌الاسلام غلامی در پایان گفت: کسی که دغدغه‌اش این باشد که چه کار کند خداوند از او راضی شود و دیگران هم او را دوست داشته باشند، این فرد از نعمت بزرگی برخوردار است.