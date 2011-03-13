رئیس جمهور از نمایشگاه دستاوردها و توانمندی های وزارت اطلاعات دیدن کرد

به گزارش خبرگزاری مهر دکتر محمود احمدی‌نژاد صبح امروز (یکشنبه) از نمایشگاه توانمندی ها و آخرین دستاوردهای وزارت اطلاعات با عنوان "اطلاعات و امنیت در دهه چهارم انقلاب اسلامی" دیدن کرد.

از ویژگی های بارز این نمایشگاه بومی سازی تکنولوژی های امنیتی و اطلاعاتی است که در سالهای اخیر در وزارت اطلاعات طراحی و مورد استفاده قرار گرفته و حاصل آن در برخی عملیات های اطلاعاتی مانند ضربه به شبکه های جاسوسی رژیم صهیونیستی و برخی گروهک های تروریستی از جمله گروهک جندالله به سرکردگی عبدالمالک ریگی به منصه ظهور رسید .

همچنین بخش دیگری از نمایشگاه به ارائه دستاوردهای علمی و پژوهشی وزارت اطلاعات اختصاص داشت که حاصل تلاش محققین و پژوهشگران اطلاعاتی در حوزه های امنیت داخلی و خارجی است.

در این نمایشگاه همچنین بخش هایی از فتنه ها و توطئه های متعدد و مختلف دشمنان ، گروهک های ضد انقلاب و جریان فتنه در حوزه های گوناگون به وسیله ابزار تبلیغی تشریح شده است .







