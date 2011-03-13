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۲۲ اسفند ۱۳۸۹، ۱۲:۵۳

نهاوندیان به مهر اعلام کرد:

سه سناریوی افزایش دستمزد 90 کارگران/ افزایش دستمزد حتمی است

سه سناریوی افزایش دستمزد 90 کارگران/ افزایش دستمزد حتمی است

دستمزد سال 90 کارگران در حالی فردا دوشنبه توسط شورای عالی کار تعیین می‌شود که رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران از سه سناریوی افزایش دستمزد 90 کارگران خبر داد و گفت: این اتاق موافقت خود را با افزایش دستمزد اعلام کرده است.

محمد نهاوندیان در گفتگو با مهر درباره افزایش نرخ دستمزد در سال 90 گفت: اتاق بازرگانی نظرات کارشناسی خود را در رابطه با افزایش نرخ دستمزد در سال 90 ارائه کرده و موافق با افزایش نرخ دستمزد است.

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع  و معادن ایران افزود: در این راستا حتما باید نرخ دستمزد افزایش یابد و ملاحظات تورم در این افزایش دیده شود ولی این افزایش باید به نحو واقع بینانه ای باشد که به نرخ تورم دامن نزد.

به اعتقاد نهاوندیان، راه معقول با پشتوانه کارشناسی باید برای افزایش نرخ دستمزد در سال 90 لحاظ شود. وی با بیان اینکه برخی کارفرمایان افزایش 15 درصدی نرخ دستمزد و برخی دیگر افزایش 5 درصدی را پیشنهاد داده اند، گفت: نظر اتاق رقمی بین این دو است به نحوی که تورم در آن نیز لحاظ شود.

به گزارش مهر، شورای عالی کار فردا دوشنبه دستمزد سال 90 کارگران را تعیین خواهد کرد. البته پس از برگزاری 6 جلسه تعیین دستمزد سال 90 کارگران در شورای ‎عالی کار در هفته‌های اخیر و مشخص شدن نرخ 11.6 درصدی تورم پایان بهمن ماه، جلسه روز دوشنبه هفته جاری را می‎توان آخرین نشست نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت برای تعیین و تصویب حداقل مزد در سال آینده دانست.

کد مطلب 1273291

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