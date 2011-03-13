حضور 3000 نیروی امداد نوروزی 90 در جاده های مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، عباد اسدی پیش از ظهر یکشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه مازندران در ساری افزود: هزار و 977 نفر روز نجاتگر، 179 نفر روز پرستار، 726 نفر روز پرسنل جمعیت، 554 نفر روز دستگاه آمبولانس، 88 دستگاه خودرو نجات و 457 دستگاه خودروی ویژه امداد ی آماده خدمات رسانی به گردشگران نوروزی استان است.

وی خاطر نشان کرد: 9 دستگاه آمبولانس تویوتا جدید امسال وارد ناوگان جمعیت هلال احمر مازندران شده و چادرهای امدادی نو تحویل امدادگران می شود.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر مازندران با اشاره به اینکه چرخبال در فرودگاه بین المللی دشت ناز ساری مستقر است تصریح کرد: پایگاه امداد هوایی جمعیت هلال احمر مازندران که تنها پایگاه امدادی شمال کشور است در هفته هلال سال 90 به بهره برداری می رسد.

اسدی با بیان اینکه پنج میلیارد تومان برای اتمام این پروژه هزینه خواهد شد یادآور شد: با رفع مسائل امنیتی این پایگاه، هلی کوپتر در مکان مورد نظر خزرآباد مستقر می شود.

وی با اعلام این مهم که هلی کوپتر امدادی جمعیت هلال احمر مازندران توانست با 200 ساعت پرواز نسبت به مهار آتش سوزی های جنگل گلستان و مازندران اقدام کند افزود: گروه های تخصصی کوهنوردی و امداد دریا به تعداد 100 نفر در آماده باش کامل ایام نوروز هستند.

وی با اشاره به اینکه جمعیت هلال احمر مازندران به تنهای قادر به اجرای فعالیت های امدادی در نوروز نیست در عین حال اذعان داشت: حمل اجساد جاده ها و درون شهرها به عهده هلال احمر نیست.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر مازندران با بیان اینکه این نهاد به واسطه انجام خدمات خیرخواهانه و انساندوستانه این مهم را صورت می دهد افزود: وظیفه حمل اجساد در شهرها به عهده شهرداریها واگذار شده است.

وی در ادامه با اشاره به راه اندازی مرکز فوریت های دارویی جمعیت هلال احمر، سال 90 در شهرستان تنکابن گفت: این جمعیت اکنون بسیاری از اقلام دارویی تخصصی که در برخی داروخانه های استان وجود دارد را به حد کافی دارد.

اسدی افزود: جمعیت هلال احمر مازندران در سال آینده برنامه آموزش مدون به مردم را در حوزه امداد و نجات در دستور کار قرار داده و قصد داریم آموزشهای رایگان امدادی را به خبرنگاران استان ارائه دهیم.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر مازندران با بیان اینکه خانه های داوطلب را در مساجد مازندران احیاء کردیم، از راه اندازی 31 پایگاه داوطلب در سطح مساجد استان خبر داد و گفت: هر پایگاه امدادی مساجد دارای 41 نیروی امدادی آموزش دیده است.

وی تعداد داوطلبان جمعیت هلال احمر استان را چهار هزار نفر عنوان کرد و گفت: میانگین حضور داوطلبان امدادگر جمعیت هلال احمر مازندران در سوانح مختلف درون و برون شهری استان 9.5 دقیقه بوده که این نرم در کشور 15دقیقه است.

اسدی در ادامه با اشاره به استقرار 37 چادر امدادی در سطح جاده های استان در ایام نوروز از توزیع بسته های غذایی بین مسافران نوروزی خبر داد و افزود: برای نخستین بار با همکاری ارشاد مازندران، یک روحانی مستقر در چادرهای امدادی جهت اقامه نماز جماعت و پاسخگویی به مسائل شرعی حضور خواهد یافت.

وی در پایان از آمادگی نیروهای امدادی و پزشکی جمعیت هلال احمر مازندران برای کمک به زلزله زدگان ژاپن خبر داد.

طرح امداد و نجات جاده ای از 25 اسفند ماه 89 تا 14 فروردین و راهنمایی مسافران نوروزی از 26 اسفند 89 تا 13 فروردین به صورت همزمان در سراسر کشور و مازندران اجرا می شود.