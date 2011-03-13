باید مجلس دانش آموزی بین المللی تشکیل شود

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا حاجی‌بابایی روز یکشنبه در مراسم آغاز به کار پنجمین دوره مجلس دانش‌آموزی که در ساختمان سابق مجلس شورای اسلامی برگزار شد، افزود: نمایندگی مسئولیت خطیری است که در آن باید از انسان‌های دیگر دفاع کرد، حتی از حق شخصی خود گذشت و به دیگران خدمت کرد.

وی با بیان اینکه مجلس دانش‌آموزی نشان‌دهنده شأن و جایگاه جوان ایرانی است، گفت: این مجلس اهداف بلندی را دنبال می‌کند که یکی از آنها نشان دادن شأن و جایگاه دانش‌آموزان در نظام اسلامی است؛ آنچه هشت سال به خاطر آن دفاع کردیم.

حاجی‌بابایی ادامه داد: یکی از نکاتی که دشمنان به رغم همه پیروزی‌ها و موفقیت‌هایی که دانش‌آموزان ما به دست آورده‌اند، این است که حاضر نیستند بپذیرند جوان ایرانی توان فتح قله‌های افتخار جهانی را دارد.

وزیر آموزش و پرورش افزود: دشمنان که دانش‌آموزان ما را در ردیف شهروندان درجه یک محاسبه نکرده‌اند، آن وقت جنگی را بر ما تحمیل کردند که در آن جنگ به دنیا ثابت کردیم دانش‌آموز مسلمان، شهروند درجه یک است و هیچ‌کس حق ندارد به او شهروند درجه دو بگوید.

وی مجلس دانش آموزی را محلی برای تمرین دفاع از حقوق مردم، تمرین نمایندگی و وکالت، تمرین مشارکت‌جویی و تمرین نگاه عادلانه به انسان‌ها در کشور دانست و گفت: یکی از اهداف بلند آن تمرین قانونگذاری، شناخت مشکلات، کمک در رفع مشکلات و رفع ابهامات است.