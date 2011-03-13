2500 خانه فرهنگی ورزشی در روستاهای خراسان رضوی ایجاد می شود

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، مهدی لری صبح یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: براساس این تفاهم نامه در هر شهرستان پنج خانه فرهنگی ورزشی، توسط بسیج سازندگی ایجاد شده و هیئت ورزشی روستایی وعشایری نیز تجهیز این اماکن را برعهده می گیرد.

وی بیان کرد: این فضاها سرپوشیده بوده و بین 200 تا300 مترمربع زیربنا دارد و امکان استفاده بانوان روستایی در یک شیفت در آن فراهم خواهد شد.

رئیس هیئت ورزشی روستایی و عشایری خراسان رضوی، گفت: با احداث خانه های فرهنگی ورزشی در روستاهای استان امکان پرداختن جوانان به ورزش در طول سال، مهیا می شود.

وی تصریح کرد: دارت، شطرنج، فوتبال دستی، جودو، تنیس روی میز، تکواندو، طناب زنی ورزشهای بدن سازی و آمادگی جسمانی در این فضاها، امکان پذیراست.

لری گفت: هم اینک بانوان روستایی به دلیل نبود فضای ورزشی در روستاهایشان از انجام ورزشهای مختلف دورماندند که خانه های فرهنگی ورزشی مذکور زمینه بهره مندی آنان را نیز فراهم می کند.

وی تصریح کرد: با حمایت استانداری خراسان رضوی، فضاهای اداری بلااستفاده در روستاها شناسایی می شود تا در اختیار ورزش روستاییان قرارگیرد.

وی افزود: این فضاها در اختیار تعاونی های مصرف روستایی، تعاون روستایی و بنیاد مسکن بوده که برای انتقال آن درحال رایزنی هستیم.