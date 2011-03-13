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۲۲ اسفند ۱۳۸۹، ۱۸:۰۱

کلیات طرح ساماندهی ورزشکاران روستایی خراسان رضوی تدوین شد

کلیات طرح ساماندهی ورزشکاران روستایی خراسان رضوی تدوین شد

مشهد - خبرگزاری مهر: رئیس هیئت ورزش روستایی و عشایری خراسان رضوی از تدوین کلیات طرح ساماندهی ورزشکاران روستایی این استان برای نخستین بار در کشور خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، مهدی لری که ظهر یکشنبه در جمع ورزشکاران روستایی طرقبه وشاندیز سخن می گفت، با اعلام این خبر، افزود: در اجرای این طرح که توسط کارشناسان تربیت بدنی استان مطالعه و تدوین شده بانک اطلاعات ورزشکاران روستایی ایجاد می شود.

وی بیان کرد: با ساماندهی ورزشکاران روستایی تیم های ورزشی در هر رشته شکل می گیرد و زمینه حضورآنان در مسابقات منطقه ای استانی و ملی فراهم می شود.

رئیس هیئت ورزش روستایی و عشایری خراسان رضوی گفت: با شکل گیری بانک اطلاعات ورزش روستایی و عشایری سهم اعتبارات ورزش روستایی در هر شهرستان افزایش می یابد.

وی ادامه داد: هم چنین ورزشکاران روستایی مدال آور در مسابقات کشوری استانی و جهانی شناسایی، تجلیل و از تجربه آنان استفاده خواهد شد.

لری ازمذاکره با بانکهای سامان و کشاورزی برای تهیه کارت اعتباری ویژه ورزشکاران روستایی خبرداد و افزود: این کارتها هنگام برگزاری مسابقات کار پذیرش افراد هنگام ثبت نام و شرکت در مسابقات را آسان می کند.

وی تصریح کرد: با استفاده از کارتخوان می توان اطلاعات فردی و روستایی بودن را که ازشرایط لازم درمسابقات است به راحتی استخراج و در اختیارپذیرش کنندگان قرار داد.

کد مطلب 1273296

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