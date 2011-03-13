توصیه های بهداشتی سازمان نظام پزشکی برای خرید ماهی قرمز

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر کاظم عبدی افزود: اگر مسائل بهداشتی هنگام عرضه آبزیان زنده، در روزهای پایانی سال رعایت شود مشکلی را برای انسانها ایجاد نمی‌کند.

وی با اشاره به خطرناک بودن بیماریهای منتقله از آبزیان به انسانها، گفت: سازمان دامپزشکی کشور برای ارتقاء سطح بهداشت عمومی و جلوگیری از انتقال بیماریهای مشترک بین انسان و حیوان توصیه می‌کند تا ماهیهای قرمز و آبزیان را از مراکز معتبر مثل آکواریوم فروشی، میادین میوه و تره‌بار و یا اماکنی که دارای مجوز سازمان دامپزشکی هستند، خریداری کنند و به هیچ عنوان از ماهی فروشیهای کنار خیابان ماهی نخرند.

عبدی تصریح کرد: در هنگام خرید ماهی باید به ظاهر ماهی توجه ویژه‌ای داشت که دارای فلس باشد، چشم هایش بیرون نزده باشد، لکه رنگی بر روی تنش نداشته باشد و ماهی خریداری شده را در ظروف دهان گرد و کوچک نگه ندارند.

وی خاطر نشان کرد: تنگ ماهی باید 2 تا 1 لیتر آب شهری که دوساعت در هوای آزاد مانده است داشته باشد چرا که اگر شرایط نگهداری این حیوانات مناسب و دور از سر و صدا و استرس باشد حدود 6 تا 8 سال عمر می‌کنند.

عبدی ادامه داد: اگر خانواده‌ها قصد مسافرت داشتند ماهیها را به آکواریوم فروشیها یا مراکزی که شهرداری مشخص کرده است (مثل حوضچه‌های پارک‌ها) رهاسازی کنند و به هیچ عنوان ماهی‌ها را در رودخانه، جوی یا دریا نیندازند.

مدیر کل اداره بیماریهای بهداشت آبزیان سازمان دامپزشکی کشور ابراز داشت: برای تعویض آب تنگ، حتما نصف آب ظرف را خالی کنید و نصف دیگر را از آب جدید (دمای 20 تا 16 درجه) پرکنید. همچنین توصیه می‌شود تا تعویض آب یک تا دو بار در هفته انجام شود و برای تغذیه ماهیها هم از خرده‌های نان و حبوبات و یا از غذاهای مخصوص ماهی استفاده کرد چرا که ماهیها بیشتر نیاز به غذاهای کم پروتئین و سرشار از کربوهیدرات دارند و این مواد از طریق غذاهای مخصوص ماهی تامین می‌شود.

به گفته عبدی، ماهی قرمز یکی از زیباترین حیوانات اهلی شده توسط انسانها است که حدود 80 سال در ایران قدمت داشته و هر سال برای روزهای آغازین سال تکثیر و تولید می‌شود.

وی ادامه داد: افراد جامعه و کودکان، اولین تجربه خود در برخورد با حیوانات زنده را معمولا با نگهداری ماهیهای قرمز آغاز می‌کنند و به همین خاطر فرهنگ ‌سازی و آموزش مردم برای برخورد با این حیوانات، نقش موثری در افزایش سلامتی این افراد ایفا می‌کند.

سازمان دامپزشکی کشور برای ارتقاء سطح بهداشتی افراد جامعه، در ایام پایانی سال، اقدام به اجرای نظام مراقبت فعال در تمامی مراکز تکثیر و پرورش آبزیان می‌کند و با نمونه‌برداری از این حیوانات، در صورت ردیابی هرگونه آلودگی، اقدام به محدود سازی و کنترل این مراکز می‌کند.