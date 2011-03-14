عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون

- دو هزار جسد در میاگی ژاپن کشف شد.
-121 تبعه اندونزی از ژاپن خارج می شوند.
- تظاهرات ضد دولتی در استرالیا با استفاده پلیس از گاز اشک آور به خشونت کشیده شد.
- تشکیلات خودگردان فلسطین تصمیم رژیم صهیونیستی برای ساخت صدها واحد مسکونی در سرزمین های اشغالی را محکوم کرد.
- مقامات ژاپن اعلام کردند انتظار می رود که یک سونامی جدید سواحل شمال شرق ژاپن را در هم نوردد.
- در پی بحران هسته ای در ژاپن، مردم فرانسه تظاهراتی را به منظور درخواست برای پایان دادن فعالیت نیروگاه های هسته ای در کشورهای اروپایی برپا کردند.
- نخست وزیر چین گفت: هیچ شباهتی میان چین و ناآرامی ها درخاورمیانه وجود ندارد.
- پلیس یمن به معترضین در شهر عدن تیراندازی کرد.
- نخست وزیر چین بار دیگر بر اصلاحات سیاسی در کشور تاکید کرد.
- در نتیجه انفجار در نیروگاه هسته ای ژاپن دستکم هفت نفر مفقود و سه فرد دیگر زخمی شدند.
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