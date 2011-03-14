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۲۳ اسفند ۱۳۸۹، ۸:۳۵

عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون

عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون

خبرگزاری مهر-گروه بین الملل: عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون به نقل از خبرگزاریهای مهم به شرح زیر است.

- دو هزار جسد در میاگی ژاپن کشف شد.

-121 تبعه اندونزی از ژاپن خارج می شوند.

- تظاهرات ضد دولتی در استرالیا با استفاده پلیس از گاز اشک آور به خشونت کشیده شد.

-  تشکیلات خودگردان فلسطین تصمیم رژیم صهیونیستی برای ساخت صدها واحد مسکونی در سرزمین های اشغالی را محکوم کرد.

- مقامات ژاپن اعلام کردند انتظار می رود که یک سونامی جدید سواحل شمال شرق ژاپن را در هم نوردد.

- در پی بحران هسته ای در ژاپن، مردم فرانسه تظاهراتی را به منظور درخواست برای پایان دادن فعالیت نیروگاه های هسته ای در کشورهای اروپایی برپا کردند.

- نخست وزیر چین گفت: هیچ شباهتی میان چین و ناآرامی ها درخاورمیانه وجود ندارد.

- پلیس یمن به معترضین در شهر عدن تیراندازی کرد.

- نخست وزیر چین بار دیگر بر اصلاحات سیاسی در کشور تاکید کرد.

- در نتیجه انفجار در نیروگاه هسته ای ژاپن دستکم هفت نفر مفقود و سه فرد دیگر زخمی شدند.

کد مطلب 1273298

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