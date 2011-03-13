آبیاری تحت فشار در 90 هزار هکتار از اراضی کشاورزی اجرا شد

مهندس عبدالحسین بهنام زاده در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج با اشاره به روند پیشرفت طرح توسعه روشهای آبیاری تحت فشار طی 11 ماهه سالجاری افزود: در11 ماه گذشته در 119 هزار و 786 هکتار از اراضی کشور مطالعه و طراحی آبیاری نوین صورت گرفته است. همچنین 88 هزار و 626 هکتار به تصویب بانک رسیده و 92 هزار و596 هکتار نیز به عقد قرارداد منجر شده است.



وی با بیان اینکه طی 11 ماهه امسال در90 هزارو137 هکتار از اراضی کشور آبیاری تحت فشار اجرا شده است یادآور شد: از این میزان، 46 هزارو 783 هکتار به صورت آبیاری بارانی و 43 هزارو 354 هکتار نیز به شیوه آبیاری قطره ای انجام یافته است.



مدیر کل دفتر توسعه سامانه های نوین آبیاری وزارت جهاد کشاورزی استانهای فارس، هرمزگان و همدان را به ترتیب با 12 هزار و 549 هکتار ، 10 هزار و 101 هکتار و 8 هزار و 900 هکتار بیشترین عملیات انجام شده آبیاری تحت فشار از ابتدای سالجاری تاکنون در آنها اعلام کرد.



مهندس بهنام زاده در پایان افزود: در مجموع از ابتدای توسعه طرح آبیاری نوین تاکنون در 957 هزار و 119 هکتار از اراضی کشاورزی کشور آبیاری تحت فشار انجام گرفته است.