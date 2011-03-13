"انفجار ریاضیات" در بازار کتاب به وقوع پیوست

به گزارش خبرنگار مهر، این کتاب که با هدف اشاعه ریاضیات بین مخاطبان عام نوشته شده شامل مقالات متعددی راجع به کاربرد ریاضیات در زندگی بشر امروزی است.

هوا چگونه خواهد بود، پشت پرده تلفن همراه، رمزگزاری و رمزگشایی: ارتباط با ایمنی کامل، کنترل دنیای پیچیده، قضیه دَم، یافتن ژن عامل سرطان، بازسازی رویه‌ها برای نگارگری، چگونه می‌توان ریاضیدان شد؟ از جمله فصلهای "انفجار ریاضیات" است که در هر کدام به وضوح نشان داده می‌شود که در دنیای امروز، حضور ریاضیات در همه عرصه‌ها رو به افزایش است و علمی است که در عین حال که به عنوان نظامی که سرچشمه دقت و شادمانی است از ملاحظات فلسفی و از آثار و بدایع هنری نیز الهام می‌گیرد.

در کتاب "انفجار ریاضیات می‌خوانیم: هر آدم معقولی می‌داند که دانشمندان مانند فیزیکدانان و شیمیدانان، ریاضیات را به‌کار می‌برند اما نادرند اشخاصی که آگاه باشند این موضوع تا چه حد حقیقت دارد و عمق تعامل ریاضیات و علوم طبیعی تا چه حد است. گالیله گفته است که طبیعت به زبان ریاضی نوشته شده است. به نظر می‌رسد که گسترش علوم جدید و به ویژه فیزیک ایده گالیله را کاملاً تایید می‌کند.

کتاب "انفجار ریاضیات" با شمارگان 2000 نسخه در 128 صفحه و به قیمت 5500 تومان منتشر شده است.

