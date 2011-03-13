مجید درخشانی نوازنده تار و سرپرست گروه موسیقی "زندواف" با اعلام این خبر در خصوص کم و کیف تشکیل این گروه موسیقی به خبرنگار مهر، گفت : عنوان " زندواف" از اسامی کهن در ادبیات فارسی به معنای بلبل خوش خوان است که بر روی این گروه تازه تاسیس گذاشتیم ؛ این گروه موسیقی یکی از گروههایی است که توسط هنرمندان جوان تشکیل شده است و قرار است در نخستین اجرای خود قطعاتی را در دو بخش برگزار کنند.

وی در به توضیح جزئیات برگزاری این کنسرت پرداخت و گفت : در بخش نخست قطعاتی از ساخته های خودم در دستگاه شور با آواز پوریا اخواص و در بخش دوم هم قطعاتی در آواز دشتی بر اشعاری از مولانا برگزار می شود ؛ بخش ویژه این کنسرت به اجرای قطعه "بیداد" اثر استاد مشکاتیان و به یاد ایشان به روی صحنه خواهد رفت .