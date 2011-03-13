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۲۲ اسفند ۱۳۸۹، ۱۶:۳۴

کنسرت گروه "زندواف" برگزار می‌شود

کنسرت گروه "زندواف" برگزار می‌شود

نخستین کنسرت گروه تازه تاسیس "زندواف" به سرپرستی مجید درخشانی جهارشنبه 25 اسفندماه در سالن آمفی تئاتر فرهنگستان هنر برگزار می‌شود.

مجید درخشانی نوازنده تار و سرپرست گروه موسیقی "زندواف" با اعلام این خبر در خصوص کم و کیف تشکیل این گروه موسیقی به خبرنگار مهر، گفت : عنوان " زندواف" از اسامی کهن در ادبیات فارسی به معنای بلبل خوش خوان است که بر روی این گروه تازه تاسیس گذاشتیم ؛ این گروه موسیقی یکی از گروههایی است که توسط هنرمندان جوان تشکیل شده است و قرار است در نخستین اجرای خود قطعاتی را  در دو بخش برگزار کنند.

وی در به توضیح جزئیات برگزاری این کنسرت پرداخت و گفت : در بخش نخست قطعاتی از ساخته های خودم در دستگاه شور با آواز پوریا اخواص و در بخش دوم هم قطعاتی در آواز دشتی بر اشعاری از مولانا برگزار می شود ؛ بخش ویژه این کنسرت به اجرای قطعه "بیداد" اثر استاد مشکاتیان و به یاد ایشان به روی صحنه خواهد رفت .

کد مطلب 1273302

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