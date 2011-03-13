سید جمال‌الدین صمصام شریعت در گفتگو با خبرنگار مهر در اصفهان پیرامون جلسه روز چهارشنبه مسئولان استان با شرکت توسعه و تجهیز اماکن ورزشی کشور اظهار داشت:‌ تکمیل ورزشگاه نقش‌جهان هنوز به استان اصفهان واگذار نشده زیرا در جلسه ما با رئیس سازمان تربیت بدنی و مسئولان شرکت توسعه تفاهم‌نامه‌ای به ما ارائه شد که مورد قبولمان نبود.

وی ادامه داد: با توجه به مفاد تفاهمنامه مورد نظر مسئولان سازمان تربیت بدنی متوجه شدیم که با آن نمی‌توانیم کار کنیم و حاضر به قبول مسئولیت ورزشگاه نقش‌جهان نیستیم بنابراین قرار شد تفاهمنامه جدیدی تنظیم و برای امضا به تهران ارسال شود و این تفاهم‌نامه امروز ارسال شد.

معاون عمرانی استاندار اصفهان بیان داشت: تا کنون بودجه‌ای به حساب استان واریز نشده و تصفیه‌حساب با پیمانکار نیز مورد توجه قرار گرفته نشده ضمن اینکه مسئولان شروط جدیدی در تفاهم‌نامه جدید مطرح کرده‌اند که مورد قبول ما نیست.

وی اضافه کرد: در تفاهمنامه سازمان اعلام شده بود که حل مشکل معارضان ورزشگاه بر عهده استانداری قرار گیرد و پس از پایان کار ورزشگاه و تکمیل آن، ورزشگاه بار دیگر به سازمان تربیت بدنی تحویل داده شود که این دو مورد نیز مورد قبول ما واقع نشد.

صمصام شریعت اضافه کرد:‌ امیدوارم با پایان یافتن بحثها و قبول شروط ما، بودجه سال 89 و 90 استادیوم به حساب استان واریز شود تا هرچه سریعتر کار تکمیل آن را آغاز کنیم.