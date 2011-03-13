به گزارش خبرگزاری مهر، اولین نشست تخصصی نقش علم کلام در تحول علوم انسانی به همت گروه کلام پژوهشکده دین‌پژوهی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، با سخنرانی حجت اسلام عبدالحسین خسروپناه و حجت الاسلام هادی صادقی در تالار معرفت پژوهشگاه در قم برگزار می‌شود.

مفهوم‌شناسی علوم انسانی، مفهوم‌شناسی کلام با نگاهی به تحول در علوم انسانی، تصویر کلی از نقش علم کلام در علوم انسانی، تشریح نقش علم کلام در تحول علوم انسانی از محورها و اهداف پیش بینی شده برای این همایش هستند .

ین نشست تخصصی دوشنبه 23 اسفند از ساعت 19 تا 22 در تالار معرفت پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی به آدرس قم، بلوار15 خرداد (شاه سیدعلی)، کوی شهید میثمی، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی برگزار می‌شود.



