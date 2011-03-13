حمیدرضا فولادگر در گفتگو با خبرنگار مهر در اصفهان پیرامون وضعیت ورزشگاه نقشجهان و تفویض مدیریت این ورزشگاه اظهار داشت: مسئولان استان تفاهمنامه شرکت توسعه را قبول نکرده و در این زمینه اعتراضاتی کردهاند و با ارسال تفاهمنامه جدید، بار دیگر شروط خود را متذکر شدهاند.
وی با بیان اینکه آغاز کار این ورزشگاه در سال آینده اتفاق میافتد، تصریح کرد: بودجه ورزشگاه باید به استان تعلق گیرد و مشکلات معارضان آن باید توسط تربیت بدنی حل شود تا مسئولان استان با تمرکز بر فعالیت عمرانی استادیوم، هرچه سریعتر تکمیل آن را آغاز کنند.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی با انتقاد از شروط جدید سازمان تربیت بدنی در مورد ورزشگاه نقشجهان اضافه کرد: واگذاری پروژه باید از طرق قانونی و با رعایت اعتدال انجام شود و سازمان تربیت بدنی نباید به موضوع ورزشگاه یک طرفه و ناعادلانه نگاه کند.
وی اضافه کرد: در روزهای آینده پیگیریهایی در این زمینه انجام خواهیم داد و در صدد حل مشکلات ورزشگاه بر خواهیم آمد.
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