به گزارش خبرنگار مهر، به نقل از پایگاه خبری حوزه هنری، حجت الاسلام و المسلمین سید مهدی خاموشی که در نشست مدیران استانی حوزه هنری سخن می‌گفت،‌ افزود: انتظار می‌رود حوزه هنری در تولید برنامه‌های خود،‌ کیفی‌سازی را رعایت کند.

وی، با اشاره به اینکه فعالیت حوزه هنری در استان‌ها رصد می‌شود، گفت: استان‌ها باید برنامه‌هایی را اجرا کنند که از لحاظ کیفی و کمی قابلیت داشته باشد. نخستین کاری که حوزه هنری باید انجام دهد این است که با یک سیاست‌گذاری درست و دقیق در اجرای برنامه‌ها قدم بردارد و هدف اصلی خود که توسعه فرهنگ انقلاب و اصل ولایت فقیه را فراموش نکند.

رئیس سازمان تبلیغات اسلامی تاکید کرد: ‌ما به دنبال آن هستیم که تمام زمینه‌های فعالیت حوزه هنری در عرصه ‌سینما، شعر، کتاب و انیمشین را گسترش دهیم و از لحاظ سرمایه‌گذاری مشکلی نداریم.

وی تعامل دولت نهم و دهم را در توسعه فعالیت‌های فرهنگی و همکاری با سازمان تبلیغات اسلامی و حوزه هنری را مورد ارزیابی قرار داد و گفت: خوشبختانه در سال‌های اخیر به واسطه این تعامل اتفاقات خوبی در حوزه‌های فرهنگی رخ داده است.

خاموشی ساخت سه هزار خانه معلم را با همکاری دولت از تعاملات ذکر شده دانست و گفت: در طول سال‌ها فعالیت سازمان تبلیغات تنها 500 خانه معلم ساخته شده بود.

وی ادامه داد: در راستای توسعه و ترویج فرهنگ انقلابی اعزام 42 هزار مبلغ به سراسر کشور را داشتیم که این رقم نسبت به دوره‌های قبل که 10 هزار نفر بود از رشد چشمگیری برخوردار بود.

رئیس سازمان تبلیغات اسلامی جهش به وجود آمده در انقلاب اسلامی را مدیون تلاش‌ و همکاری تمام دستگاههای دولتی دانست و گفت: برگزاری جلسات مداوم شورای انقلاب فرهنگی و پیگیری مصوبات آن نیز نشان از توجه به این مقوله دارد.

وی، با تاکید بر اینکه ما وظیفه داریم از آرمان‌های انقلاب و امام خمینی (ره) دفاع و آن را در سراسر منطقه تسری دهیم، گفت: تحولات اخیر در منطقه نشان از تاثیرپذیری کشورها از انقلاب اسلامی دارد.

خاموشی،‌اتفاقات اخیر در کشور را مورد بررسی قرار داد و افزود: ما نباید اجازه دهیم کسانیکه که دشمن انقلاب و ولایت فقیه هستند به اصل نظام ضربه وارد کنند. ما به عنوان یک دستگاه فرهنگی و متولی نباید اجازه دهیم که این فتنه‌گران با فعالیت‌های خود زیر پای انقلاب را خالی کنند. حوزه هنری باید با کشف و پرورش هنرمندان جوان،‌ گام‌های مهمی را در زمینه توسعه فرهنگ انقلاب بردارند.