مشکلات دانشجویان دانشگاه آزاد طبس بزودی حل می شود

عزیز بهزادی در گفتگو با خبرنگار مهر در طبس، وضعیت دانشگاه آزاد اسلامی این شهر را نگران ‌کننده توصیف کرد و اظهار داشت: با آغاز ترم جدید تحصیلی تعدادی از دانشجویان غیربومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد طبس از تهران و سایر شهرها به این شهر سفر کرده و پس از ورود به دانشگاه با درب بسته خوابگاه مواجه شدند.

وی ادامه داد: با توجه به عدم پذیرش دانشجو از سوی خوابگاه دانشگاه تعداد زیادی از دانشجویان در شهر سرگردان شده و به ناچار چندین شب مجبور به اسکان در منازل و مکانهای نامناسب شدند.

فرماندار شهرستان طبس افزود: با مراجعه جمعی از دانشجویان معترض به فرمانداری و اطلاع فرمانداری از این مشکل بلافاصله پیگیر حل این مسئله شدیم که با بررسیهای به عمل آمده مشخص شد که دلیل جلوگیری از حضور دانشجویان غیربومی در خوابگاه نپرداختن شهریه و کرایه خوابگاه است.

وی عنوان کرد: بنا بر اطلاعات کسب شده متاسفانه حتی در طول دو سال گذشته تعداد زیادی از دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد طبس به‌ ویژه در رشته نفت به دلیل برخوردهای بد و نامناسب مسئولان این دانشگاه، ناچار به انصراف از ادامه تحصیل شده‌اند.

بهزادی بیان داشت: با گذشت زمان عده‌ای دیگر از دانشجویان نیز به فرمانداری مراجعه کرده و از عدم برگزاری کلاسها با وجود گذشت مدت زمان زیادی از آغاز ترم گلایه داشتند.

وی اضافه کرد: علاوه بر این دانشجویان نسبت به افزایش حدود 500 هزار ریالی هزینه خوابگاه نیز معترض بودند به طوری که بر اساس اظهارات دانشجویان کرایه یک میلیون و 300 هزار ریالی خوابگاه به حدود یک میلیون و 800 هزار ریال افزایش یافته است.



فرماندار شهرستان طبس یادآور شد: به دلیل عدم حضور برخی از اساتید حتی کلاس بسیاری از دانشجویانی که شهریه خود را به طور کامل پرداخته بودند نیز تشکیل نشد که تمامی این مشکلات در کنار یکدیگر به یک معضل جدی برای شهرستان مبدل شد که بر همین اساس تصمیم به بازدید سرزده از این دانشگاه گرفتیم.

وی بیان داشت: در جریان بازدید سرزده از خوابگاه برادران دانشگاه آزاد اسلامی واحد طبس به ‌رغم اینکه متوجه عدم حضور رئیس و معاون این دانشگاه در شهرستان شدیم ملاحظه کردیم که با وجود حضور دانشجویان در خوابگاه درب این خوابگاه قفل است.



بهزادی گفت: در بازدید از خوابگاه دانشگاه آزاد اسلامی واحد طبس متاسفانه وضعیت نگران‌کننده و نامناسب این خوابگاه از نظر بهداشت و امکانات نیز مشاهده شد.

فرماندار طبس ادامه داد: این موضوع در شورای تامین شهرستان طبس که وظیفه ورود در مسائلی که جنبه اجتماعی، سیاسی و امنیتی پیدا می‌کند را دارد نیز مطرح شد که براساس مصوبه این شورا دانشگاه آزاد اسلامی واحد طبس مکلف به حل تمامی مشکلات ظرف مدت حداکثر یک هفته شد.

وی عنوان کرد: با پیگیریهای انجام شده اکنون بسیاری از کلاسها تشکیل شده اما به دلیل عدم داشتن استاد هنوز هم کلاس برخی از دروس تشکیل نشده و علاوه بر این تعدادی از رشته ‌ها در یکدیگر ادغام شده است.

عزیز بهزادی بیان داشت: با توجه به اینکه اخیرا داشتن چادر برای خواهران در دانشگاه آزاد اسلامی واحد طبس اجباری شده است مسئولان این دانشگاه سعی داشتند تا اعتراض دانشجویان را به این موضوع ربط دهند در حالی که دانشجویان خواهر به هیچ عنوان به داشتن چادر معترض نبوده‌اند.

وی اظهار امیدواری کرد که به زودی مشکلات این دانشگاه به طور کامل حل شده و با ارائه امکانات مطلوب و شایسته به دانشجویان این دانشگاه زمینه جذب دانشجوی بیشتر فراهم آید.

تلاش خبرنگار مهر برای گفتگو با رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد طبس ادامه دارد.