سطح کشت گندم در گلستان به 398 هزار هکتار رسید

حسین محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: تمام مزارع گندم استان با توجه به بارندگی های زمستان سبز شده اند و مرحله رشد رویش را سپری می کنند.



مدیر زراعت جهاد کشاورزی گلستان اظهار داشت: با توجه به تاخیر یک تا 52 روزه در تاریخ کاشت که تحت تاثیر شرایط بسیار نامطلوب بارندگی در طول دوره فصل پاییز و نیمه اول دی ماه رخ داده از لحاظ مراحل رشدی نیز تفاوت بسیار دارند، در حالیکه مزارع گندم زود کاشت آبان ماه در مرحله ساقه روی است و مزارع دیر کاشت در مرحله سه تا چهار برگی قرار دارند.

محمدی افزود: از 398 هزار 160 هکتار گندم کشت شده و سبز شده، شش درصد در مرحله سه تا چهار برگی، 30 درصد در مرحله شروع پنجه دهی، 51 درصد در مرحله پنجه دهی کامل و13 درصد در مرحله ساقه روی است.

وی از گندمکاران گلستانی خواست بمنظور کاهش خسارات تاخیر در کاشت از کود پاشی سرک به خوبی و در زمان مناسب با نظر کارشناسان استفاده کنند.



وی خاطرنشان کرد: شرایط اقلیمی ماههای اسفند، فروردین و اردیبهشت در میزان تولید گندم استان بسیار اهمیت دارد، بنابراین با مدیریت صحیح و علمی در مرحله داشت مزارع می توانند از نظر کمی و کیفی محصول خوبی را تولید کنند.

محمدی یادآورشد: به همین منظور پنج کارگاه آموزش ویژه پیمانکاران تکثیر بذر گندم، جو و حبوبات در مناطق مختلف استان برگزار شد.