پوررحمتی: مدال برنز دختران یک شاهکار بود/ مقابل چین تایپه شوک زده بودیم

مهسا پوررحمتی در گفتگو با خبرنگار اعزامی مهر به تایلند اظهارداشت: تیم اسلحه اپه در نخستین بازی موفق به شکست ژاپن شد. تیمی که یک سر و گردن از ما بالاتر بود اما خیلی خوب مقابل این تیم و بازیکنان با تجربهاش بازی کردیم.
وی تصریح کرد: با پیروزی مقابل ژاپن دست به یک شاهکار بزرگ زدیم. شاید خودمان هم فکرش را نمیکردیم که بتوانیم این تیم را شکست دهیم. همان طور که فکر نمیکردیم مقابل چین تایپه شکست بخوریم و فینالیست نشویم.
بازیکن تیم شمشیربازی اسلحه اپه جوانان کشورمان که با شکست مقابل چین تایپه به مدال برنز تیمی رقابتهای قهرمانی آسیا دست یافت، ادامه داد: مقابل چین تایپه در شرایطی بازی کردیم که هنوز در شوک پیروزی مقابل ژاپن بودیم. این موضوع روی عملکرد تیمی ما تاثیر گذاشت. اگر مقابل این تیم هم میتوانستیم مانند ژاپن عالی بازی کنیم، حتما فینالیست میشدیم.
پوررحمتی که هفتمین حضورش در رقابتهای بینالمللی را تجربه میکند، یادآور شد: با کسب مدال برنز راضی نشدیم. به خصوص اینکه اگر فینالیست میشدیم حتما در دیدار نهایی مدال طلا میگرفتیم.
شمشیرباز جوان کشورمان خاطرنشان کرد: البته بازیکنان چین تایپه هم بد نبودند. نمیگویم ما ضعیفتر از آنها بودیم. موضوع اینجاست که تیم ما نقطه ضعفهایی دارد. مثلا اینکه سرعت و تجربه ما کمتر است یا اینکه موقع بازی استرس داریم. در هر صورت امیدوارم سال آینده بتوانم مدال بهتری بگیرم. چون به لحاظ سنی مشکلی بابت حضور در رقابتهای سال 2012 ندارم.
به گزارش خبرنگار مهر، تیم اسلحه اپه دختران کشورمان امروز در چارچوب مسابقات قهرمانی آسیا با متحمل شدن شکست برابر چین تایپه به مدال برنز مشترک دست یافتند. این نخستین مدال بانوان در رده سنی جوانان بعد از پیروزی انقلاب اسلامی بود.
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