تصادفات خراسان شمالی 27 درصد کاهش یافت

به گزارش خبرنگار مهر در بجنورد، سردار ابوالقاسم اسفندیاری ظهر یکشنبه در نشستی خبری اظهار داشت: در سال 88 تعداد تصادفات رخ داده شش هزار و81 مورد بوده است که این آمار در سال جاری کاهش یافته و به چهار هزار و 449 مورد رسیده است.

وی عنوان کرد: تعداد تصادفات حوزه پلیس راه استان 11 درصد کاهش و تعداد تصادفات حوزه راهور استان کاهش 36 درصدی داشته است.

اسفندیاری ادامه داد: تعداد تصادفات منجر به فوت استان نیز کاهش16 درصدی نسبت به سال گذشته داشته است و تعداد متوفیان از 406 نفر به 342 نفر رسیده است.

وی خاطرنشان کرد: از جمله عواملی که منجر به کاهش تصادفات در استان شده است، اعمال قانون و اسقرار پلیس در نقاط حادثه خیز بوده است.

اسفندیاری همچنین سه عنصر خوردرو، جاده و نیروی انسانی را از عوامل مهم در رخداد تصادفات بیان کرد و اظهار داشت: متاسفانه تنها100 کیلومتر از جاده های استان یک طرفه بوده است و دو طرفه بودن جاده بجنورد به شمال و حد فاصل مانه و سملقان تا چمن بید و از چمن بید تا جنگل گلستان باعث شده تا بیشتر تصادفات استان در این محورها رخ دهد.

وی از استقرار دوربین های کنترل سرعت در هشت محور استان نیز خبر داد و گفت: همزمان با ایام تعطیلات نوروز، 12 دوربین برای کنترل ترافیک در بجنورد راه اندازی می شوند.

این مسئول خاطرنشان کرد: همزمان با ایام نوروز نیز 97 پایگاه ثابت و سیار در پاسگاه ها، ایستگاه ها و نقاط حادثه خیز راه اندازی می شوند که 62 پایگاه در حوزه راهنمایی و رانندگی و 35 پایگاه در حوزه پلیس راه استقرار می یابند.

اسفندیاری همچنین با اشاره به عملکرد یک ساله نیروی انتظامی استان خراسان شمالی عنوان کرد: این استان در کاهش تصادفات منجر به فوت و تلفات جاده ای رتبه یک کشوری را به دست آورده است.