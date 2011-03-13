مراحل نهایی تدوین" آذر" آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، فیلم داستانی "آذر" به تهیه‌کنندگی علی واجد سمیعی که تصویربرداری آن از اواسط بهمن آغاز شده است، مراحل پایانی تدوین را سپری می‌کند. تدوین فیلم را فرامرز هوتهم انجام می‌دهد.

مرجان اشرفی‌زاده و علی اصغری فیلمنامه "آذر" را در کارگاه قلم نوشته‌اند و ماجرای زن جوانی را روایت می‌کند که شوهرش را از دست داده و از کودک معلول خود نگهداری می‌کند. موقعیت ازدواجی برای این زن به وجود می‌آید و او بر سر دو راهی قرار می‌گیرد که آیا زندگی جدیدی برگزیند یا به زندگی در کنار کودک معلولش ادامه دهد...

مهتاب کرامتی در نمایی از فیلم "آذر"

در این فیلم مهتاب کرامتی، ناهید مسلمی، گلاره عباسی، سیامک ادیب، مالک پورسراج، مجید شهریاری، شبنم فرشادجو و... ایفای نقش کرده‌اند. این فیلم تلویزیونی در گروه اجتماعی مرکز سیما فیلم تولید شده و امیر واجدسمیعی موسیقی آن را ساخته است.

فرزاد موتمن فیلم‌های سینمایی "پوپک و مش ماشاءالله"، "صداها"، "هفت پرده"، "شب‌های روشن" و... را در کارنامه دارد.