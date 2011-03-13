بهاره غیاث آبادی در گفتگو با خبرنگار اعزامی مهر به تایلند اظهارداشت: مدال برنزی که در رقابت‎‌های تیمی اسلحه به دست آوردیم کم ارزش نیست اما این مدال می‌توانست حداقل به رنگ نقره باشد. چون توانایی حضور در فینال را داشتیم.

وی به دیدار مقابل چین‎تایپه و شکست برابر این تیم که مانع از صعود ایران به دیدار نهایی رقابت‌های قهرمانی آسیا در اسلحه اپه شد، ادامه داد: من با تمام وجود و با جان و دل بازی کردم تا این بازی را ببریم. اما فکر می‌کنم برخی بازیکنان کم کاری کردند. وگرنه می‌توانستیم خیلی راحت چین‌تایپه راشکست دهیم و فینالیست شویم.

شمشیرباز جوان کشورمان در تیم اسلحه اپه افزود: در رقابت‌های انفرادی هم یکی از حریفان من شمشیربازی از چین‌تایپه بود که او را شکست دادم. در دیدارهای تیمی هم خیلی خوب کارکردم. از عملکردم راضی هستم اما از مدالی که به دست آمد رضایت زیادی ندارم.

غیاث‌آبادی تاکید کرد: تیم شمشیربازی برای شرکت در این دوره از مسابقات قهرمانی آسیا اردوهای فشرده و خوبی را برگزار کرد. ضمن اینکه از حضور مربیان خوب و با تجربه هم استفاده کردیم. با این شرایط انتظار داشتم که فینالیست می ‍شدیم.

به گزارش خبرنگار مهر، در چارچوب روز پایانی مسابقات شمشیربازی قهرمانی نوجوانان و جوانان آسیا امروز تیم اسلحه اپه دختران کشورمان در رده سنی جوانان به مدال برنز دست یافت.