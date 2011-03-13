"بصائر" منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، بهار طبیعت و سفرهای نوروزی، احیای اسلام در پرتو مکتب امام جعفر صادق (ع)، ضرورت وحدت و انسجام اسلامی از نگاه قرآن کریم، سیره قرآنی حضرت امام رضا (ع)، ترجمه قرآن کریم و اقسام آن، از حجاب ایرانی تا حجاب قرآنی، گزیده ای از کتاب آداب الصلاه امام خمینی (ره) در خصوص قرآن برخی مطالب این شماره بصائر هستند.

سوزندان قرآن نشانه ترس جهان استکبار از اسلام ناب محمدی است نه اسلام اموی، هدفمندی یارانه ها و جلوگیری از اسراف در جامعه، انس با قرآن در پیش دبستان (2)، نگاهی دیگر به حفظ قرآن، شناساندن ابعاد اعجازی قرآن به دنیای امروز نیازمند استفاده از فضای مجازی، فعالیتهای قرآنی در دانشگاهها باید با دیده فرصت نه تکلیف نگریسته شود، دانشگاهیان باید پرچمدار فعالیتهای بدیع و اثرگذار قرآنی در ایران اسلامی باشند نیز عناوین برخی دیگر از مطالب این نشریه هستند .

"بصائر" با مدیر مسئولی مهدی قره شیخلو و سردبیری موسی صفی خانی بصورت فصلنامه در 3 هزار نسخه نسخه منتشر می شود و در اختیار مدیران و مسئولان دارالقرآن ادارات کل تبلیغات اسلامی استانها، مدیران دستگاهها، نهادها و مؤسسات قرآنی دولتی و غیر دولتی ، مدیران روابط عمومی وزارتخانه ها و چهره های قرآنی قرار می گیرد.