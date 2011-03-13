به گزارش خبرگزاری مهر، در این دیدار که مدیر شبکه دو نیز دکتر دارابی را همراهی می‌کرد، تهیه کننده و کارگردان این مجموعه تلویزیونی، جزئیات تولید این مجموعه را برای معاون سیما توضیح داد.

علی دارابی با اشاره به پیام این مجموعه تلویزیونی مبنی بر ضرورت تعادل در روابط اجتماعی و خانوادگی گفت: ما می‌توانیم اصیل فکر کنیم و معاصر زندگی کنیم.

معاون سیما در گفتگو با دست اندرکاران این مجموعه تلویزیونی بر ارایه باورپذیر پیام برای مخاطبان تاکید کرد. وی پس از گفتگو صمیمانه دو ساعته با تهیه‌کننده، کارگردان، بازیگران و عوامل تولید این مجموعه، از لوکیشن‌ها و دکورهای مختلف و همچنین یک پلان از آن دیدن کرد.

مجموعه تلویزیونی "بچه‌ها نگاه می کنند" کاری از گروه فیلم و سریال شبکه دو سیما به تهیه‌کنندگی محمدرضا تخت‌کشیان، کارگردانی حمیدرضا صلاحمند است که در نوروز 90 از شبکه دو پخش می‌شود. آتیلا پسیانی، میرطاهر مظلومی، داودنژاد، سیامک صفری، هدایت هاشمی، گوهر خیراندیش، سارا خوئینی‌ها و ... بازی می‌کنند.