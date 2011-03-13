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۲۲ اسفند ۱۳۸۹، ۱۳:۳۱

هرمز قلاوند:

مهمترین رسالت ما در مناطق نفتخیز تثبیت تولید نفت است

اهواز - خبرگزاری مهر: مدیرعامل شرکت ملی مناطق نتفخیز جنوب مهمترین رسالت این شرکت برای سالهای آینده را تثبیت تولید نفت عنوان کرد.

به گزارش خبرنگار مهر در اهواز، هرمز قلاوند ظهر یکشنبه در جلسه پیش بینی بهره دهی چاه های شرکت بهره برداری نفت و گاز مارون با مهم خواندن جلسات پیش بینی بهره دهی چاه ها، بر تثبیت ظرفیت تولید در این شرکت تاکید کرد و گفت: مهمترین رسالت ما تثبیت تولید و تلاش برای تولید بیشتر است و باید ارتباط بین ستاد و شرکت های زیرمجموعه بیشتر شود.
 
سپس مدیرعامل شرکت بهره برداری نفت و گاز مارون عنوان کرد: خوشبختانه وضعیت خوب است و در این شرکت در سال جاری به طور میانگین روزانه 572 هزار بشکه نفت تولید شد که معادل 99.4درصد برنامه پیش بینی شده محقق شده است.

 حمید بورد افزود: از این میزان تولید حدود 450 هزار بشکه به پالایشگاه اصفهان و بقیه برای صاردات به پایانه نفتی خارک ارسال شد.

بورد ادامه داد: در این مدت به طور متوسط روزانه حدود 26 میلیون مترمکعب گاز به مخازن مارون و کوپال تزریق شد.

وی خاطر نشان کرد: گاز موردنیاز برای تزریق در مخازن آسماری میدان مارون از منابع گاز میدان آغار و دالان، پازنان و خامی تامین و پس از فشار افزایی در تاسیسات تزریق گاز، در مخزن تزریق می شود و گاز تزریقی به میدان نفتی کوپال نیز از سوی شرکت ملی گاز ایران تامین می شود.

مدیرعامل شرکت بهره برداری نفت و گاز مارون درباره حجم گازهای جمع آوری شده در این شرکت گفت: از ابتدای سال جاری تا کنون به طور میانگین روزانه 470 میلیون فوت مکعب گاز سبک در این شرکت جمع آوری و پس از فشار افزایی برای مصارف خانگی و صنعتی به شرکت ملی گاز ایران تحویل داده شد.

وی به اجرای پروژه های مرتبط با تولید در این شرکت اشاره و اظهار داشت: فاز دوم تزریق گاز به مخزن کوپال، احداث واحد نمکزدایی نفت بنگستان و ترش آسماری شماره سه مارون، تجهیز واحدهای نمکزدایی مارون و احداث کارخانه گاز و گاز مایع 2300 مارون از جمله پروژه های اجرایی در این شرکت است که از پیشرفت قابل قبولی برخوردارند.

حمید بورد افزود: کار شرکتهای بهره برداری تولید است و ما این آمادگی را داریم تا به دیگر شرکتهای همکار در اجرای ماموریتشان کمک کنیم.
 
در ادامه این جلسه پیش بینی میزان برداشت از مخازن مارون، کوپال و شادگان  از طریق تعیین دبی هر یک از چاه های مربوطه،  مسائل مرتبط با تولید از چاه ها، بررسی ظرفیت مورد نیاز در نمکزدایی ها ، میزان تولید واقعی از هر یک از این مخازن در مقایسه با سقف مجاز تولید برای شرکت بهره برداری نفت و گاز مارون  مطرح و به بحث گذاشته و در این زمینه راهکارهایی از سوی مدیران و کارشناسان ارائه شد.

شرکت بهره برداری نفت و گاز مارون در حوزه ای به وسعت یک هزار و 400 کیلومتر مربع در استان خوزستان فعالیت می کند و نقش مهمی در تولید نفت کشور دارد.از ویژگی های این شرکت وجود مخازن پیچیده مارون و کوپال و استقرار ایستگاه های بزرگ تزریق گاز دراین مخازن نفتی است.
کد مطلب 1273322

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