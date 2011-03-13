اختصاص اعتبار 4.5 میلیاردی برای پرداخت حقوق نهضت یاران سوادآموزی

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا حاجی‌بابایی در حاشیه افتتاح پنجمین دوره فعالیت مجلس دانش‌آموزی کشور که امروز در ساختمان سابق مجلس شورای اسلامی برگزار شد، در جمع خبرنگاران درباره تأثیر بررسی بودجه سال 90 به صورت 2 دوازدهمی بر وزارت آموزش و پرورش گفت: به نظر بنده بودجه 2 دوازدهمی پیام خیلی خوبی ندارد؛ هر چند ممکن است در شرایط فعلی مباحث گوناگونی مطرح باشد از جمله اینکه نمایندگان مجلس معتقد باشند لایحه بودجه، دیر به مجلس ارائه شده است.

وی افزود: اما به عنوان اصل کار، یکپارچگی بودجه می‌تواند بسیاری از مشکلات دستگاه‌ها و سازمان‌ها از جمله آموزش و پرورش را برطرف کند و باید تدارک دیده شود که در فرصت مناسب لایحه بودجه به صورت یکپارچه بررسی شود.

حاجی‌بابایی درباره پیش‌بینی نشدن حقوق و مزایای نیروهای استخدامی جدید در لایحه بودجه سال 90 و احتمال کسری بودجه 30 درصدی اعتبارات آموزش و پرورش آن گفت: درباره این موارد پس از نهایی شدن لایحه بودجه در مجلس صحبت می‌کنم و توضیح خواهم داد.

وزیر آموزش و پرورش با اشاره به وضعیت پرداخت مطالبات فرهنگیان با توجه به قرار داشتن در هفته پایانی سال افزود: مشکل خاصی در این زمینه وجود ندارد و در این هفته اعتبارات تخصیص می یابد.

وی ادامه داد: درباره حقوق نیروهای قراردادی نیز تمام افراد حقوق خود را دریافت کرده‌اند و ما نیز بخشنامه کرده‌ایم که اگر مواردی باقیمانده است از محل وجوه مختلف پرداخت شود همچنین اگر موارد خاصی باقیمانده است، اعلام کنند تا پیگیری کنیم.

حاجی بابایی درباره حقوق آموزشیاران نهضت سواد آموزی نیز گفت: تعدادی نیروی نهضتی داشتیم که بر اساس قرارداد آموزش و پرورش با نهضت سوادآموزی، به صورت "کار حجمی " تدریس می‌کردند و قرار نبود آموزش و پرورش حقوق آنها را به طور مستقیم پرداخت کند اما حدود دو هفته پیش 4.5 میلیارد تومان از طریق آموزش و پرورش به نهضت سوادآموزی پرداخت شد تا این سازمان حقوق آنها را پرداخت کند.

وزیر آموزش و پرورش درباره بیمه تکمیلی بازنشستگان فرهنگی گفت: پس از نامه‌نگاری که با وزیر رفاه و تأمین اجتماعی انجام دادیم، وزیر رفاه در پاسخ به نامه ما اعلام کرده است که با توجه به دستور رئیس جمهور مبنی بر ساماندهی تمام بازنشستگان علاقه‌مندیم که این مسئله را به طور عمومی پیگیری کنیم.

وی افزود: البته باید در این زمینه میان آموزش و پرورش و وزارت رفاه هماهنگی ایجاد شود و پس از آن موضوع بیمه تکمیلی بازنشستگان فرهنگی نیز مانند سایر فرهنگیان به طور سراسری پیگیری شود.

وزیر آموزش و پرورش درباره تاکید مجلس بر بررسی تعطیلی مدارس در روز پنج شنبه در صحن علنی گفت: اگر روزی مجلس شورای اسلامی بخواهد دراین خصوص مصوبه یا قانونی تصویب کند ما همان قانونی را که مجلس مصوب می کند، اجرا می کنیم.

حاجی بابایی تاکید کرد: تعطیلی روزهای پنجشنبه مدارس ابتدایی از سوی شورای عالی آموزش و پرورش تصویب شده است و از سال آینده درمدارس ابتدایی اجرا می شود.