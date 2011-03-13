  1. استانها
  2. گلستان
۲۲ اسفند ۱۳۸۹، ۱۴:۲۰

کاشت 300 هزار نهال در حاشیه راههای روستایی گلستان آغاز شد

کاشت 300 هزار نهال در حاشیه راههای روستایی گلستان آغاز شد

گرگان - خبرگزاری مهر: مدیرکل راه و ترابری گلستان گفت: همزمان با هفته منابع طبیعی، کاشت 300 هزار اصله نهال در حاشیه راه های روستایی استان آغاز شد.

محمدتقی جوان شورابی در گفتگو  با خبرنگار مهر در گرگان، هدف از اجرای این طرح را، افزایش ایمنی و زیبا سازی سطح راه های روستایی استان بیان کرد.

 وی اظهار داشت: این اقدام با هدف ایجاد زیباسازی حاشیه راه های روستایی استان و براساس انعقاد تفاهم با اداره کل منابع طبیعی استان صورت گرفته است.
 
وی ادامه داد: اجرای این برنامه از اقدامات مشارکتی بسیار خوب بین دستگاهی مردم در جهت توسعه درختکاری کشور بوده و سبب ایجاد مناظر چشم نواز و آرامش دهنده در سطح راه ها و نگهداری از راههای روستایی خواهد شد.
 
به گفته شورابی، این درختان با توجه به شرایط محیطی انتخاب می‌شوند و از گونه‌های کم آب و مثمر هستند تا سود اقتصادی برای روستاییان داشته باشند.
 
مدیرکل راه و ترابری گلستان گفت: بخشی از عملیات درختکاری حاشیه راه های روستایی استان قبل از عید انجام می‌شود و قسمتی دیگر نیز به تدریج بعد از عید در سطح راه های روستایی استان غرس می شود.
 
شورابی، مشارکت دهیاریها، دانش آموزان و اهالی روستاها را در این اقدام بسیار مهم ذکر کرد.
 
استان گلستان بیش از سه هزار و 900 کیلومتر راه روستایی دارد.
کد مطلب 1273327

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها