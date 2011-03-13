کاشت 300 هزار نهال در حاشیه راههای روستایی گلستان آغاز شد

محمدتقی جوان شورابی در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان، هدف از اجرای این طرح را، افزایش ایمنی و زیبا سازی سطح راه های روستایی استان بیان کرد.

وی اظهار داشت: این اقدام با هدف ایجاد زیباسازی حاشیه راه های روستایی استان و براساس انعقاد تفاهم با اداره کل منابع طبیعی استان صورت گرفته است.

وی ادامه داد: اجرای این برنامه از اقدامات مشارکتی بسیار خوب بین دستگاهی مردم در جهت توسعه درختکاری کشور بوده و سبب ایجاد مناظر چشم نواز و آرامش دهنده در سطح راه ها و نگهداری از راههای روستایی خواهد شد.

به گفته شورابی، این درختان با توجه به شرایط محیطی انتخاب می‌شوند و از گونه‌های کم آب و مثمر هستند تا سود اقتصادی برای روستاییان داشته باشند.

مدیرکل راه و ترابری گلستان گفت: بخشی از عملیات درختکاری حاشیه راه های روستایی استان قبل از عید انجام می‌شود و قسمتی دیگر نیز به تدریج بعد از عید در سطح راه های روستایی استان غرس می شود.

شورابی، مشارکت دهیاریها، دانش آموزان و اهالی روستاها را در این اقدام بسیار مهم ذکر کرد.

استان گلستان بیش از سه هزار و 900 کیلومتر راه روستایی دارد.